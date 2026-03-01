हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'लाफ्टर शेफ' में अंकिता लोखंडे अपनी 'बेटी' संग पहुंची, दो साल पहले लिया था गोद

'लाफ्टर शेफ' में अंकिता लोखंडे अपनी 'बेटी' संग पहुंची, दो साल पहले लिया था गोद

लाफ्टर शेफ 3 को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. शो के सभी कंटेस्टेंट सेट पर खूब मस्ती-मजाक करते हैं. इस बार के एपिसोड का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार था. क्योंकि अंकिता लोखंडे अपनी बेटी के संग पहुंची थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Mar 2026 05:36 PM (IST)
Preferred Sources

लाफ्टर शेफ 3 में अंकिता लोखंडे को खूब पसंद किया जा रहा है. लेटेस्ट एपिसोड में एक्ट्रेस ने अपनी प्यारी सी बिल्ली मौ को इंट्रोड्यूस करवाया. एक्ट्रेस ने इसे बहुत ही खूबसूरत पल बताया. क्योंकि उनकी नन्ही सी बिल्ली का टीवी डेब्यू जो था.

एक्ट्रेस ने अपनी पालतू बिल्ली की तस्वीरें और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया. साथ ही एक प्यारा सा नोट भी लिखा. अंकिता ने लिखा,'आपके लिए एक बेहद खास एपिसोड आ रहा है. हमारी नन्ही मौ ने नेशनल टीवी पर अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई..उसे नहीं पता कि स्क्रीन पर क्या हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं..और हमारा दिल खुशी से भर गया है. अपनी नन्ही सी बिल्ली को आप सभी से मिलवाते हुए हमें बहुत गर्व और खुशी हो रही है. मौ मेरी मौ. अपने पालतू जानवरों से प्यार करो.'

अंकिता ने सोशल मीडिया पर जो तस्वीर शेयर की है, उसमें वो स्टेज पर बैठी अपनी प्यारी सी बिल्ली को गले लगाए हुए स्माइल करती दिख रही हैं. आपको बता दें विक्की जैन और अंकिता लोखंडे ने 2024 में मौ को गोद लिया था. तब से ये छोटी सी बिल्ली उनके परिवार का हिस्सा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ankita Lokhande jain (@lokhandeankita)

अंकिता ने बेटी से मिलवाया

अंकिता ने उस दौरान सोशल मीडिया पर अपने बिल्ली की आगमन का वीडियो शेयर किया था. उस क्लिप में विक्की और अंकिता बिल्ली के संग खेलते हुए दिखे थे.

अंकिता ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा,'हमारे परिवार में आपका स्वागत है, हमारी नन्ही राजकुमारी मौ लोखंडे जैन.आप हमारे परिवार की सबसे नई सदस्य हैं, मम्मी और डैडी आपसे पहले ही बहुत प्यार करने लगे हैं. आपकी प्यारी म्पाऊं और दुलार ने हमार दिल जीत लिया है. आपके नन्हे पंजे हमारे जीवन में अपार खुशी और आनंद लाएं.'

एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा,'हमें, माता-पिता को बहुत बधाई! मौ, तुम्हारी प्यारी शरारतों की बदौलत हमारा जीवन हंसी, प्यार और अनंत खुशियों से भर जाए.हमारी इस नन्ही सी बच्ची के साथ ढेर सारे रोमांच, खेल-कूद और सुकून भरे पलों की कामना करते हैं. मौ, हमारी प्यारी बेटी, तुम्हें हम अभी से ही बहुत प्यार करते हैं और दुलारते हैं.'

ये भी पढ़ें:-'जब रावण का साम्राज्य टिक नहीं सका..' खान सर ने क्यों ठुकराए 107 करोड़ रुपये, कपिल शर्मा के शो में किया खुलासा

Published at : 01 Mar 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
Vicky Jain Ankita Lokhande Laughter Chef
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'लाफ्टर शेफ' में अंकिता लोखंडे अपनी 'बेटी' संग पहुंची, दो साल पहले लिया था गोद
'लाफ्टर शेफ' में अंकिता लोखंडे अपनी 'बेटी' संग पहुंची, दो साल पहले लिया था गोद
टेलीविजन
'जब रावण का साम्राज्य टिक नहीं सका..' खान सर ने क्यों ठुकराए 107 करोड़ रुपये, कपिल शर्मा के शो में किया खुलासा
खान सर ने क्यों ठुकराए 107 करोड़ रुपये, कपिल शर्मा के शो में किया खुलासा
टेलीविजन
Anupama Spoiler: अपने बच्चे को मौत के घाट उतारेगी प्रार्थना, प्रेम बनेगा दूसरा वनराज
अपने बच्चे को मौत के घाट उतारेगी प्रार्थना, प्रेम बनेगा दूसरा वनराज
टेलीविजन
संन्यासी बनने के बाद ममता कुलकर्णी ने की ग्लैमरस वर्ल्ड में वापसी, इस शो में आएंगी नजर
संन्यासी बनने के बाद ममता कुलकर्णी ने की ग्लैमरस वर्ल्ड में वापसी, इस शो में आएंगी नजर
Advertisement

वीडियोज

US-Israel Iran War: इन जगहों पर ईरान की रेंज में हैं अमेरिकी मिसाइलें | Khamenei | Netnyahu | Trump
War Tension का असर: Gold-Silver बनेंगे Superhit Investment?| Paisa Live
Bollywood News: कंगना रनौत की पर्सनल लाइफ पर फिर उठे सवाल
Tum se Tum Tak:😮Aryavardhan की नई चाल, खेल-खेल में ससुर जी का दिल जीतने की तैयारी (01-03-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कैसे लीक हुई खामेनेई की लोकेशन? US-इजरायल ने टाइमिंग से पहले ही ईरान पर क्यों किया अटैक? जानें प्लानिंग की इनसाइड स्टोरी
कैसे लीक हुई खामेनेई की लोकेशन? US-इजरायल ने टाइमिंग से पहले ही ईरान पर क्यों किया अटैक?
दिल्ली NCR
Delhi News: खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
क्रिकेट
IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया के जीत से ज्यादा हारने के चांस, वजह जान सिर पकड़ लेंगे आप
वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया के जीत से ज्यादा हारने के चांस, वजह जान सिर पकड़ लेंगे आप
बॉलीवुड
425 करोड़ नहीं! इतने बजट में बन रही है रणवीर-आलिया की ‘लव एंड वॉर’, जानें असली आंकड़ा
425 करोड़ नहीं! इतने बजट में बन रही है रणवीर-आलिया की ‘लव एंड वॉर’, जानें असली आंकड़ा
विश्व
US Israel Iran War: 'हम ऐसा हमला करेंगे कि...', खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रंप, ईरान को फिर धमकाया
'हम ऐसा हमला करेंगे कि...', खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रंप, ईरान को फिर धमकाया
विश्व
'शहरों पर बमबारी, नागरिकों की हत्या...', ममदानी ने ईरान पर अमेरिकी हमलों को लेकर क्या कहा?
'शहरों पर बमबारी, नागरिकों की हत्या...', ममदानी ने ईरान पर अमेरिकी हमलों को लेकर क्या कहा?
ट्रेंडिंग
जब ईरान में गूंजी थी ब्राह्मण कवि की आवाज, खामेनेई के सामने हजरत अली की शान में पढ़ी थी मनकबत, रोने लगे थे लोग, वीडियो वायरल
जब ईरान में गूंजी थी ब्राह्मण कवि की आवाज, खामेनेई के सामने हजरत अली की शान में पढ़ी थी मनकबत, रोने लगे थे लोग, वीडियो वायरल
क्रिकेट
कितने बजे शुरू होगा भारत और वेस्टइंडीज का मैच? जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कितने बजे शुरू होगा IND vs WI मैच? जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget