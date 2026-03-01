'लाफ्टर शेफ' में अंकिता लोखंडे अपनी 'बेटी' संग पहुंची, दो साल पहले लिया था गोद

लाफ्टर शेफ 3 में अंकिता लोखंडे को खूब पसंद किया जा रहा है. लेटेस्ट एपिसोड में एक्ट्रेस ने अपनी प्यारी सी बिल्ली मौ को इंट्रोड्यूस करवाया. एक्ट्रेस ने इसे बहुत ही खूबसूरत पल बताया. क्योंकि उनकी नन्ही सी बिल्ली का टीवी डेब्यू जो था.

एक्ट्रेस ने अपनी पालतू बिल्ली की तस्वीरें और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया. साथ ही एक प्यारा सा नोट भी लिखा. अंकिता ने लिखा,'आपके लिए एक बेहद खास एपिसोड आ रहा है. हमारी नन्ही मौ ने नेशनल टीवी पर अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई..उसे नहीं पता कि स्क्रीन पर क्या हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं..और हमारा दिल खुशी से भर गया है. अपनी नन्ही सी बिल्ली को आप सभी से मिलवाते हुए हमें बहुत गर्व और खुशी हो रही है. मौ मेरी मौ. अपने पालतू जानवरों से प्यार करो.'

अंकिता ने सोशल मीडिया पर जो तस्वीर शेयर की है, उसमें वो स्टेज पर बैठी अपनी प्यारी सी बिल्ली को गले लगाए हुए स्माइल करती दिख रही हैं. आपको बता दें विक्की जैन और अंकिता लोखंडे ने 2024 में मौ को गोद लिया था. तब से ये छोटी सी बिल्ली उनके परिवार का हिस्सा है.

View this post on Instagram A post shared by Ankita Lokhande jain (@lokhandeankita)

अंकिता ने बेटी से मिलवाया

अंकिता ने उस दौरान सोशल मीडिया पर अपने बिल्ली की आगमन का वीडियो शेयर किया था. उस क्लिप में विक्की और अंकिता बिल्ली के संग खेलते हुए दिखे थे.

अंकिता ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा,'हमारे परिवार में आपका स्वागत है, हमारी नन्ही राजकुमारी मौ लोखंडे जैन.आप हमारे परिवार की सबसे नई सदस्य हैं, मम्मी और डैडी आपसे पहले ही बहुत प्यार करने लगे हैं. आपकी प्यारी म्पाऊं और दुलार ने हमार दिल जीत लिया है. आपके नन्हे पंजे हमारे जीवन में अपार खुशी और आनंद लाएं.'

एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा,'हमें, माता-पिता को बहुत बधाई! मौ, तुम्हारी प्यारी शरारतों की बदौलत हमारा जीवन हंसी, प्यार और अनंत खुशियों से भर जाए.हमारी इस नन्ही सी बच्ची के साथ ढेर सारे रोमांच, खेल-कूद और सुकून भरे पलों की कामना करते हैं. मौ, हमारी प्यारी बेटी, तुम्हें हम अभी से ही बहुत प्यार करते हैं और दुलारते हैं.'

ये भी पढ़ें:-'जब रावण का साम्राज्य टिक नहीं सका..' खान सर ने क्यों ठुकराए 107 करोड़ रुपये, कपिल शर्मा के शो में किया खुलासा