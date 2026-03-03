रुपाली गांगुली ने अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध के बीच भारत में रहने पर जताई खुशी

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है अब उसका असर दुनिया के कई और देशों में भी देखने को मिल रहा है. इस युद्ध की वजह से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है. ऐसे में कई भारतीय लोग और सेलेब्स भी वहां फंसे हुए हैं.

हालांकि, इंडिया पर अभी इस युद्ध का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है. ऐसे में टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारती सेना के प्रति आभार व्यक्त किया है. एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा कि इन्हीं लोगों की वजह से भारतीय नागरिक अपने घर में शांति से सो पा रहे हैं.

भारत जैसा कोई नहीं

उन्होंने बताया कि भारत में रहना उनके लिए सौभाग्य और गर्व की बात है. रुपाली ने अपने पोस्ट में लिखा,'भारत जैसा कोई नहीं है और भारत की तुलना किसी से नहीं की जा सकती.' उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि ऐसे मुश्किल वक्त में वो सच में भारत में होने के लिए खुद को सौभाग्यशाली महसूस करती हैं.'

Mera Bharat Mahan 🇮🇳

In these unpredictable times, I truly feel blessed to live in India. Salute and heartfelt thanks to Our PM Narendra Modi ji, and deep gratitude to our Indian Army and defence forces who let us sleep peacefully every night. 🙏



Thu Thu Thu… Mere Desh Ko Kisi… pic.twitter.com/DgiOnwab0Z — Rupali Ganguly (@TheRupali) March 1, 2026

रुपाली ने अपने पोस्ट में लिखा,'हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को सैल्यूट और हार्दिक धन्यवाद, साथ ही हमारी भारती सेना और रक्षा बलों के प्रति गहरी कृतज्ञता, जो हमें हर रात सुकून से सोने का अवसर देते हैं.' इसी के साथ रुपाली ने कामना की कि भारत नकारात्मकता और किसी भी बुरे प्रभाव से सुरक्षित बना रहे.

वहीं खाड़ी देशों में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, जिसका असर निश्चित रूप से ग्लोबल ट्रेड पर भी पड़ने वाला है. बता दें दुबई के फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से कई इंडियन सेलेब्स वहां और उसके आसपास फंसे हुए हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता अभी अबू धाबी में हैं और सुरक्षित हैं. सोनल चौहान भी दुबई में फंसी हुई थीं और उन्होंने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई थी. इसके अलावा कई भारतीय लोग भी दुबई में ट्रैवल डिस्टर्बेंस की वजह से फंसे हुए हैं.

