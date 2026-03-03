हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'पीएम नरेंद्र मोदी जी को सैल्यूट..' रुपाली गांगुली ने अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध के बीच भारत में रहने पर जताई खुशी

'पीएम नरेंद्र मोदी जी को सैल्यूट..' रुपाली गांगुली ने अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध के बीच भारत में रहने पर जताई खुशी

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा से पॉपुलैरटी हासिल करने वाली रुपाली गांगुली अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ बेबाक बयान को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने पीएम मोदी का आभार जताया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 Mar 2026 12:18 PM (IST)
अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है अब उसका असर दुनिया के कई और देशों में भी देखने को मिल रहा है. इस युद्ध की वजह से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है. ऐसे में कई भारतीय लोग और सेलेब्स भी वहां फंसे हुए हैं.

हालांकि, इंडिया पर अभी इस युद्ध का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है. ऐसे में टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारती सेना के प्रति आभार व्यक्त किया है. एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा कि इन्हीं लोगों की वजह से भारतीय नागरिक अपने घर में शांति से सो पा रहे हैं.

भारत जैसा कोई नहीं

उन्होंने बताया कि भारत में रहना उनके लिए सौभाग्य और गर्व की बात है. रुपाली ने अपने पोस्ट में लिखा,'भारत जैसा कोई नहीं है और भारत की तुलना किसी से नहीं की जा सकती.' उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि ऐसे मुश्किल वक्त में वो सच में भारत में होने के लिए खुद को सौभाग्यशाली महसूस करती हैं.'

रुपाली ने अपने पोस्ट में लिखा,'हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को सैल्यूट और हार्दिक धन्यवाद, साथ ही हमारी भारती सेना और रक्षा बलों के प्रति गहरी कृतज्ञता, जो हमें हर रात सुकून से सोने का अवसर देते हैं.' इसी के साथ रुपाली ने कामना की कि भारत नकारात्मकता और किसी भी बुरे प्रभाव से सुरक्षित बना रहे.

वहीं खाड़ी देशों में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, जिसका असर निश्चित रूप से ग्लोबल ट्रेड पर भी पड़ने वाला है. बता दें दुबई के फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से कई इंडियन सेलेब्स वहां और उसके आसपास फंसे हुए हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता अभी अबू धाबी में हैं और सुरक्षित हैं. सोनल चौहान भी दुबई में फंसी हुई थीं और उन्होंने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई थी. इसके अलावा कई भारतीय लोग भी दुबई में ट्रैवल डिस्टर्बेंस की वजह से फंसे हुए हैं.

Published at : 03 Mar 2026 12:18 PM (IST)
Anupama PM Modi Rupali Ganuly
