'फेक न्यूज' फैलाने वालों पर भड़कीं अरमान मलिक की दूसरी पत्नी कृतिका, कही ये बात

ईरान और अमेरिका- इजरायल के बीच जो जंग चल रहा है, उसकी वजह से दुबई के लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहां मौजूद लोग तमाम परेशानियों के बाद भी अपने घर वापस नहीं लौट पा रहे हैं. क्योंकि, सभी फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं और एयरपोर्ट को भी बंद किया जा चुका है.

मालूम हो दुबई में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि कुछ सेलेब्स भी फंसे हुए हैं. जो सोशल मीडिया के जरिए वहां के हालात से जुड़े अपडेट्स शेयर कर रहे हैं. इसी बीच अब यूट्यूबर अरमान मलिक की दूसरी पत्नी कृतिका मलिक ने भी अपने नए व्लॉग में दुबई के हालात बताए हैं.

क्योंकि, वो अभी वहीं पर हैं. कृतिका ने बताया,'अभी बाहर की जो सिचुएशन है वो ठीक है. कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती और वो वक्त के साथ ठीक हो जाती है. मैं खुद घर जाना चाहती हूं. लेकिन, फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं. कुछ न्यूज चैनल का के अनुसार 3 से फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी तो कुछ के अनुसार 4 से शुरू होंगी.'

फेक न्यूज फैलाने वालों पर भड़कीं कृतिका

कृतिका ने इस बारे में बात करते हुए आगे कहा,' कुछ न्यूज चैनल्स ऐसे हैं जो फेक न्यूज फैला रहे हैं, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा है. भई, ऐसा कुछ नहीं है, चीजें कुछ खराब हुई हैं. लेकिन, हमें अपने सरकार पर विश्वास करना चाहिए. वो लोग जो भी करेंगे हमारे सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए करेंगे.'

कृतिका ने अपने व्लॉग में घर के हालत को दिखाते हुए कहा कि अभी काफी हद तक सबकुछ नॉर्मल लग रहा है. कृतिका ने कहा कि सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर होता है लोगों की सेफ्टी का. कृतिका ने व्लॉग में दिखाया कि लोग बाहर निकल रहे हैं. अपना काम कर रहे हैं. मौसम भी बहुत अच्छा है.

कृतिका ने कहा कि फेक न्यूज की वजह से इंडिया में मौजूद मेरे पेरेंट्स और फैमिली के लोग काफी परेशान हो रहे हैं. कृतिका ने ये भी बताया कि 22000 लोग दुबई और आबूधाबी एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे. लेकिन उनके लिए फूड और टिकट सबकुछ का इंतजाम यूएई सरकार ही कर रही है. ऐसे में हमें यूएई सरकार को सैल्यूट करना चाहिए.

