हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'जब रावण का साम्राज्य टिक नहीं सका..' खान सर ने क्यों ठुकराए 107 करोड़ रुपये, कपिल शर्मा के शो में किया खुलासा

कपिल शर्मा के पॉपुलर शो ग्रेट इंडियन कपिल शो के लेटेस्ट एपिसोड में खान सर, अलख पांडे और नितिन विजय पहुंचे थे. इस दौरान खान सर ने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने 107 करोड़ रुपये का ऑफर ठुकराया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Mar 2026 04:21 PM (IST)
Preferred Sources

कपिल शर्मा के शो ग्रेट इंडियन कपिल शो के हर एक एपिसोड में बड़ी-बड़ी हस्तियां नजर आती हैं. शो के लेटेस्ट एपिसोड में एजुकेशन से जुड़े पॉपुलर हस्तियां नजर आईं. फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे, मोशन कोटा के सीईओ नितिन विजय और खान सर ने शो के लेटेस्ट एपिसोड की शान बढ़ाई.

कपिल शर्मा ने इस दौरान खान सर से पूछा कि उन्होंने क्यों 107 करोड़ रुपये के नौकरी के ऑफर को ठुकरा दिया. खान सर ने इसके जवाब में कहा,'जब हम छात्र थे, तो हमारा सपना होता था कि हम अलग-अलग जगहों पर पढ़ने के लिए यात्रा करें.जैसा कि हमने कोटा का जिक्र किया, तब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे. आज भी 90 प्रतिशत से अधिक छात्र अरक्षित ट्रेन टिकट नहीं खरीद सकते. हम दरवाजे पर खड़े रहते थे, अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते थे, ये सोचकर कि कहीं 400 रुपये का जुर्माना न लग जाए,इसलिए हम दरवाजे पर ही बैठे रहते थे.'

टीचर का चेहरा देखने के लिए 1 लाख रुपये लेते थे

खान सर ने आगे कहा,'मैं महंगे कोचिंग सेंटरों का खर्च कैसे उठा सकता था, जब वे टीचर का चेहरा देखने के लिए ही 1 लाख रुपये लेते थे. पहले तो ऑनलाइन पढ़ाई थी ही नहीं, क्लासेज में हर किसी को उपस्थित होने के लिए लगभग 2 लाख रुपये खर्च करने पड़ते थे.'

 
 
 
 
 
खान सर ने आगे बात करते हुए कहा,'जब मुझे मौका मिला, तो मैं उन दिनों को और अपने पैरों पर लगे जख्मों को नहीं भूला था. मुझे पता था कि ऐसे छात्र हमेशा रहेंगे जो इसी संघर्ष का सामना करेंगे, इसलिए मैंने तय किया कि अगर मुझे कभी मौका मिला, तो मैं वो रास्ता नहीं अपनाऊंगा. जब रावण का साम्राज्य टिक नहीं सका, तो 107 करोड़ रुपये क्या मायने रखते हैं. दरअसल, जो हमें 107 करोड़ रुपये दे रहा था, उसकी कंपनी अब बंद हो चुकी है.'

अर्चना पूरन सिंह ने जब पूछा कि उन्हें इतनी बड़ी फीस क्यों मिल रही थी. इस पर खान सर ने कहा,'वेचाहते थे कि मैं उनके साथ जुड़ूं और उनकी फीस बढ़ा दूं. यह तो तुरंत हो जाता. दरअसल, ये महंगे संस्थान कहते हैं, 'वे कम फीस लेते हैं क्योंकि यही उनका स्तर है. अगर आपको प्रीमियम शिक्षा चाहिए, तो आपको प्रीमियम फीस चुकानी होगी.' 

Published at : 01 Mar 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
KAPIL SHARMA KHAN SIR
