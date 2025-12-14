अंकिता लोखंडे और विक्की जैन आज यानी 14 दिसंबर को अपनी शादी की चौथी सालगिरह एंजॉय कर रहे हैं. इस मौके पर कपल ने एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके साथ बिताए गए कुछ अनदेखे पल देखने को मिल रहे हैं. अपने इंस्टाग्राम पर अंकिता और वीडियो ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी शादी के कुछ अनदेखे पलों की झलक दिखाई है.

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा,'हमारे चार साल, साथ-साथ बढ़ते, सीखते,गिरते और उठते रहे..हमने एक-दूसरे का साथ हर मुश्किल और खुशी में दिया है, मुश्किलों में भी प्यार को चुना है. हमने जो बनाया है, वह समय से कहीं बढ़कर है-विश्वास, धैर्य, दोस्ती और घर..अगर चार साल ऐसे हैं,तो हम आने वाले लंबे जीवन के लिए तैयार हैं..'

आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के साथ कुकिंग कॉमेडी रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स-अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट'के दूसरे सीजन में देखा गया था.इससे पहले वो कई प्रोजेक्ट्स में नजर आ चुकी हैं. अंकिता को 2024 में फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर में देखा गया था.

विक्की से पहले अंकिता ने सुशांत को किया था डेट

इस फिल्म में एक्ट्रेस ने यमुनाबाई सावरकर की भूमिका निभाई थी. बता दें अंकिता लोखंडे और विक्की जैन ने शादी से पहले कई सालों तक एक-दूसरे को डेट किया और फिर ग्रैंड वेडिंग की. विक्की संग प्यार में पड़ने से पहले अंकिता ने सुशांत सिंह राजपूत को डेट किया था.

View this post on Instagram A post shared by Ankita Lokhande jain (@lokhandeankita)

कई साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद ये कपल अलग हो गया था. सुशांत की जिंदगी में उसके बाद कई हसीनाओं की एंट्री हुई. हालांकि, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं. सुशांत संग ब्रेकअप के बाद अंकिता बुरी तरह से टूट चुकी थीं. हालांकि, विक्की ने उन्हें संभाला और उनकी जिंदगी को फिर से प्यार से भर दिया. विक्की ने हर मुश्किल में अंकिता का साथ दिया. मालूम हो अंकिता और विक्की एक साथ बिग बॉस में भी नजर आए थे.

ये भी पढ़ें:-'छोटी ऐश्वर्या' ने दिखाया अपना कातिलाना अंदाज, 20 की उम्र में बच्चन बहू से कम नहीं है इस हसीना का स्वैग