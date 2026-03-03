'पकौड़े की जगह हाथ फ्राई कर दिया', Laughter Chefs Season 3 के सेट पर अली गोनी को लगी चोट
टीवी के पॉपुलर एक्टर अली गोनी इन दिनों लाफ्टर शेफ 3 में नजर आ रहे हैं. ऐसे में शो की शूटिंग के दौरान उनकी उंगलियां जल गईं, जिसके बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपडेट दिया.
अली गोनी इन दिनों रिएलिटी शो लाफ्टर शेफ 3 में अपने कुकिंग स्किल और कॉमेडी से लोगों को खूब एंटरटेन कर रहे हैं. अली को उनकी शानदार कॉमिक टाइमिंग और हाई एनर्जी अंदाज के लिए जाना जाता है. वो चैलेंजिंग रेसिपी और किचन की अफरा-तफरी भरे टास्क को बेखौफ अंदाज से करके लोगों का दिल जीत लेते हैं.
मस्ती और हंगामे के बीच, हाल ही में अली गोनी को लाफ्टर शेफ 3 की शूटिंग के दौरान एक हादसे का शिकार होना पड़ा. हालांकि, उन्होंने इस घटना को फैंस के सामने मजाकिया अंदाज में पेश किया. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने फिंगर्स का फोटो शेयर किया.
साथ ही लिखा,'आज शूट पे पकौड़े की जगह रोजे में अपना ही हाथ प्राई कर दिया.' मालूम हो इस शो में अली की जर्नी काफी शानदार रही है. इतना ही नहीं उन्होंने राहुल वैद्य के संग मिलकर पहले सीजन की ट्रॉफी जीती थी. दोनों की जोड़ी को फैंस ने खूब पसंद किया था.
तमिल हिट शो पर बेस्ट है लाफ्टर शेफ
अली और राहुल के एंटरटेनिंग एनर्जी ने उन्हें फैंस का फेवरेट बना दिया था. पहले सीजन में कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, करण कुंद्रा, अर्जुन बिजलानी, रीम शेख, जन्नत जुबैद, सुदेश लहरी और निया शर्मा जैसे सेलेब्स भी नजर आए थे. मालूम हो लाफ्टर शेफ तमिल हिट शो Cooku With Comali पर बेस्ड है.
View this post on Instagram
इस शो को भारती सिंह और शेफ हरपाल सिंह सोखी होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. इस शो में सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट की जोड़ी बनाकर उन्हें कुकिंग टास्क दिया जाता है. इस शो में कॉमेडी और क्यूलिनरी क्रिएटिविटी का मिक्सअप देखने को मिलता है.
लाफ्टर शेफ 3 में कंटेस्टेंट के तौर पर विवियन डीसेना, ईशा मालवीय, ईशा सिंह, देबीना बनर्जी, गुरमीत चौधरी और तेजस्वी प्रकाश जैसे सेलेब्स नजर आ रहे हैं.वहीं शो में पुराने कंटेस्टेंट समर्थ जुरेल, अभिषेक कुमार, कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, करण कुंद्रा, एल्विश यादव और अली गोनी फिर से नजर आ रहे हैं.
ये भी पढ़ें:-'तेरे जाने का मलाल नहीं..' पवन सिंह पर ज्योति सिंह ने साधा निशाना, वायरल हुआ ये वीडियो
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL