हाल ही में बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना की पत्नी और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला की एक क्रिप्टिक पोस्ट के बाद रूमर्स फैल गए थे कि उनकी शादी ठीक नहीं चल रह है. वहीं आंकांक्षा ने अब अपनी शादी में चल रही अनबन की अफवाहों पर रिएक्शन दिया है और गौरव खन्ना तलाक के रूमर्स को सिरे से खारिज कर दिया है.

आकांक्षा चमोला ने गौरव संग तलाक के रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी

कुछ दिनों पहले आकांक्षा चमोला ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करके अटकलों को हवा दी थ. पोस्ट में लिखा था, "जब कोई रिश्ता सिर्फ जरूरतों पर टिका होता है, तो दिल ही हमेशा कुर्बान होता है." हाल ही में बॉम्बे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में आकांक्षा ने कहा कि उनके और गौरव के बीच कोई मनमुटाव नहीं है और उन्होंने अपनी पोस्ट को गलत तरीके से पेश करने वाली खबरों की आलोचना की.

उन्होंने बॉम्बे टाइम्स को बताया, “पोस्ट का गौरव से कोई लेना-देना नहीं था. मैं सोशल मीडिया पर निजी मामलों पर चर्चा नहीं करती. यह मेरी आने वाली सीरीज़ के प्रमोशन के लिए थी. इसका अलग-अलग मतलब निकाला जा सकता था, लेकिन इसे बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया.”

ट्रोलिंग पर क्या बोलीं आकांक्षा

पोस्ट के बाद आकांक्षा को ऑनलाइन ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा था, कुछ यूजर्स ने इस अटकल को गौरव की पिता बनने की इच्छा और आकांक्षा के मदरहुड न अपनाने के फैसले से भी जोड़ा था. वहीं इंटरव्यू में ट्रोलिंग का जवाब देते हुए आकांक्षा ने कहा, “इस समय तो मैं ही ट्रोल क्वीन बनी हुई हूं! मैं हमेशा से इस टॉपिक पर खुलकर बोलती रही हूं. गौरव थोड़ा सतर्क हैं क्योंकि वे मेरी इमेज को बचाना चाहते हैं. हम दोनों में उम्र का अंतर है, और वे इतने समझदार हैं कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकें. मैंने साफ तौर पर कहा है कि मैं मदरहु ड को नहीं चुनती. यह मेरा पर्सनल फैसला है, और मुझे इसे किसी के सामने सही ठहराने की जरूरत नहीं है.”

आकांक्षा चमोला का एक्टिंग करियर

आकांक्षा चमोला संतोषी मां, ये है आशिकी और क्राइम पेट्रोल जैसे पॉपुलर टीवी शो में काम कर चुकी हैं. आकांक्षा और गौरव खन्ना ने कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद 2016 में शादी की थी. खबरों के मुताबिक, दोनों की मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई और उन्हें प्यार हो गया था.