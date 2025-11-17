हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'थप्पड़ मारा और बदतमीजी की..',नील भट्ट संग तलाक रूमर्स के बीच लेटेस्ट पोस्ट में ऐश्वर्या शर्मा का छलका दर्द

ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट इन दिनों अपनी शादी में आई दरार को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. ऐसे में ऐश्वर्या को लोग खूब ट्रोल कर रहे हैं. अब लेटेस्ट पोस्ट में एक्ट्रेस का दर्द छलका है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Nov 2025 06:38 PM (IST)
ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट को लेकर खबरें हैं कि वो शादी के चार साल बाद अलग हो रहे हैं. जबसे, ये खबर सामने आई है तबसे लोगों ने एक्ट्रेस को भला-बुरा कहना शुरू कर दिया है. अब ऐश्वर्या ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब दिया है.

ऐश्वर्या ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर लिखा,'मैंने कभी किसी को परेशान नहीं किया या किसी के साथ बुरा व्यवहा नहीं किया, बल्कि अपने प्रोफेशनलिज्म को हमेशा बनाए रखा. बावजूद इसके मुझे लगातार ट्रोल किया गया, जिसे मैंने हमेशा हंसते-हंसते सहन किया है. मेरे खिलाफ फैलाई जा रही अफवाहें गलत हैं और लोगों को सच जानने से पहले उन पर विश्वास नही करना चाहिए.'

गलत बातें न फैलाएं

ऐश्वर्या ने बताया कि उन्होंने कभी भी किसी को बुली नहीं किया,बल्कि वे खुद ही बुली की शिकार हैं, जो आम लोगों की नजर में नहीं आता. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी व्यक्ति को बिना पहचाने उसके बारे में गलत बातें न फैलाएं.उन्होंने ये भी कहा कि जब से उनकी सगाई हुई है तबसे उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है.


ऐश्वर्या न ये भी कहा कि अजनबी लोग मझे मसेज और यूट्यूब लिंक भेजते रहते हैं, जिनमें मेरे नाम से झूठी कहानियां जोड़ी जाती हैं कि मैंने किसी को बुली किया, कि मैंने किसी को थप्पड़ मारा, कि मैंने बदतमीजी की. ऐश्वर्या की नील भट्ट से पहली मुलाकात गुम है किसी के प्यार में के सेट पर हुई थी.

दोनों बिग बॉस 17 में दिखे थे

उसके बाद धीरे-धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और एक साल के भीतर ही दोनों ने शादी कर ली.शादी के बाद वे कई बार टीवी शो में दिखे. दोनों एक साथ बिग बॉस 17 में दिखाई दिए थे, दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया था.

Published at : 17 Nov 2025 06:38 PM (IST)
Tags :
Bigg Boss Aishwarya Sharma Neil Bhatt
