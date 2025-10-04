टीवी शो गुम है किसी के प्यार से मिले ऐश्वर्या शर्म और नील भट्ट की शादी को 3 साल हो गए हैं. ये टीवी की पॉपुलर जोड़ी हुआ करती थी मगर अब लग रहा है इन्होंने अपने रास्ते अलग करने का फैसला ले लिया है. लंबे समय से ऐश्वर्या और नील साथ में नजर नहीं आए हैं और इसी बीच एक्ट्रेस ने एक ऐसा पोस्ट शेयर कर दिया है जिसे देखकर फैंस को लग रहा है कि इस कपल ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं.

नील और ऐश्वर्या वैसे तो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं मगर अब लंबे समय से साथ में कोई फोटो शेयर नहीं कर रहे हैं. फैंस को लग रहा है कि शादी के तीन साल बाद ऐश्वर्या और नील अलग हो रहे हैं हालांकि अभी तक दोनों ने इस पर चुप्पी साधी हुई है.

ऐश्वर्या ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट

ऐश्वर्या सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक कोट शेयर किया था. जिसमें लिखा था-'लाइफ का मतलब होता है छोड़ देना. बहुत सारी उन बातों को छोड़ देना जिससे आपको फ्रस्टेशन होती है. हम लोगों को नाराजगी आती है, हमारी कमजोरियों के बारे में पता लगता है और स्ट्रगल्स, गलतियां देखते हैं. हमे जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है और फ्रेश स्टार्ट करना पड़ता है.' इस पोस्ट के बाद से फैंस को लग रहा है कि ऐश्वर्या और नील ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं. हालांकि अभी तक दोनों में से किसी ने कुछ ऑफिशियली शेयर नहीं किया है.

बता दें गुम है किसी के प्यार में के अलावा ये दोनों बिग बॉस में भी साथ में नजर आए थे. जहां पर ऐश्वर्या और नील के बीच में फैंस को काफी लड़ाई देखने को मिली थी. ऐश्वर्या लंबे समय से किसी शो में भी नजर नहीं आईं हैं.

