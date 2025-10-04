'प्रिया सचदेव ने बर्बाद की थी करिश्मा कपूर की शादी', संजय कपूर की बहन मंदिरा का शॉकिंग खुलासा

करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड और इंडस्ट्रियलिस्ट संजय कपूर की मौत के बाद कपूर परिवार के झगड़े ने एक और मोड़ ले लिया है. दिवंगत संजय कपूर के परिवार में उनकी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो रहा है. वहीं अब संजय की बहन मंदिरा कपूर स्मिथ ने खुलकर अपनी बात रखी है और अभिनेत्री करिश्मा कपूर से संजय कपूर के सैपरेशन के पीछे उनकी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर का हाथ बताया है.

किसी परिवार में आकर उसे बिगाड़ना गलत है

पत्रकार विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू के दौरान संजय कपूर की बहन मंदिरा ने उस समय को याद किया जब उनके भाई की शादी टूटने लगी थी. उन्होंने कहा कि उन्हें संजय और प्रिया की बढ़ती नज़दीकियों के बारे में पता था और उन्होंने इसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया. मंदिरा ने कहा, "मैं उनके (प्रिया और संजय) बारे में तब से जानती थी जब वे उस फ्लाइट में मिले थे, और मैं इससे खुश नहीं थी. लोलो (करिश्मा) और मेरा भाई असल में अच्छी जगह पर थे. कियान का जन्म हुआ था. मेरा भाई अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा जुनूनी था."

उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि किसी दूसरी महिला का उस महिला की परवाह न करना, जिसने अभी-अभी बच्चा पैदा किया है, गलत है. किसी परिवार में आकर उसे बिगाड़ना गलत है... आप एक खुशहाल शादी को नहीं तोड़ते, या फिर जो कामयाब होने की कोशिश कर रही हो, उसे भी नहीं. जब आपका अभी-अभी दूसरा बच्चा हुआ हो, तो आप अलग हो जाते हैं. आप शादी को बर्बाद नहीं करते. और लोलो इसकी हकदार नहीं थी।"

पिता नहीं चाहते संजय और प्रिया सचदेव की शादी

मंदिरा ने बताया कि उनके दिवंगत पिता समेत उनका पूरा परिवार संजय और प्रिया के रिश्ते के खिलाफ था. मंदिरा ने कहा,"पिताजी प्रिया के बिल्कुल खिलाफ थे. उन्होंने कहा था वह (संजय कपूर) उससे कभी शादी नहीं कर सकते. मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता. और उनके बच्चे नहीं हो सकते.' परिवार में कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा था. मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं अपने भाई से प्यार करती हूं. लेकिन मेरे लिए, लोलो के बच्चे थे, उसके पास सब कुछ था. उन्हें इसे कामयाब बनाना चाहिए था."

उन्होंने आगे बताया कि वह और उनकी बहन 2017 में संजय और प्रिया की शादी में शामिल नहीं हुए थी. मंदिरा ने कहा, "मैं और मेरी बहन शादी में भी नहीं गए थे, हम बिल्कुल क्लियर थे कि हम इसका सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि पिताजी ने कहा था, 'शादी मत करना और बच्चे मत पैदा करना."

‘करिश्मा मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी’

मंदिरा ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें उस मुश्किल समय में करिश्मा के साथ न होने का अफ़सोस है. उन्होंने कहा, "हम उस समय बात नहीं कर रहे थे... मुझे लगता है कि वह मुझसे नाराज़ थी, और मैं उसे दोष नहीं देती. मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी. मुझे उसके लिए खड़ा होना चाहिए था."

कैसे हुआ था संजय कपूर का निधन

विंडसर के गार्ड्स पोलो क्लब में एक पोलो मैच के दौरान एक दुखद घटना के बाद 12 जून 2025 को संजय कपूर का निधन हो गया था. क्वीन्स कप के सेमीफाइनल में खेलते समय, उन्होंने गलती से एक मधुमक्खी निगल ली, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने उनके मुँह या गले में डंक मार दिया था. डंक के कारण उन्हें गंभीर एलर्जी हुई, जिससे उन्हें दिल का दौरा पड़ा. उस समय उनकी उम्र 53 वर्ष थी.

संजय कपूर के परिवार में उनकी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर हैं, जो दिल्ली की एक मॉडल से एंटरप्रेन्योर बनी हैं. संजय कपूर ने प्रिया सचदेव से साल 2017 में शादी की थी. दंपति का एक बेटा अजारियस कपूर है, जिसका जन्म दिसंबर 2018 में हुआ था, जो अब 6 साल का है. वहीं करिश्मा कपूर (2003-2016) से संजय कपूर के दो बच्चे भी हैं समायरा कपूर और कियान कपूर,