'कपड़े उतारो, साथ में सोना पड़ेगा,' जब इन एक्ट्रेसेस से काम के बदले की गई गंदी डिमांड

हाल ही में टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. 22 साल की इस अभिनेत्री के इस कदम ने हर किसी को हैरान कर दिया है. बताया जा रहा है कि संचिता डिप्रेशन में थीं. उनके भाई ने भी खुलासा किया है कि संचिता को कास्टिंग एजेंट परेशान कर रहे थे. वहीं संचिता की सुसाइड के बाद अभिनेत्री आंचल खुराना ने भी ग्लैमर इंडस्ट्री के काले सच से पर्दा उठाते हुए कहा कि अगर आप किसी के साथ सोओगे नहीं तो आपको रिप्लेस कर दिया जाता है. वैसे टीवी की कई अभिनेत्रियां पहले ही इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच और कम्प्रोमाइज को लेकर चुप्पी तोड़ चुकी है.

लवीना टंडन

जोधा अकबर में रुकैया बेगम के किरदार से फेमस हुईं लवीना टंडन को भी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था. बॉलीवुड बबल से बात करते हुए, लवीना ने हाल ही में बताया था कि एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें साउथ की एक फ़िल्म में रोल के लिए अप्रोच किया था. जब उन्होंने फ़िल्म के बजट के बारे में पूछा, तो डायरेक्टर ने 5 लाख रुपये का ऑफ़र दिया. हालांकि, बाद में उसने कहा कि अगर वह "कॉम्प्रोमाइज़" करने को तैयार हों, तो फ़िल्म का बजट 7 लाख रुपये तक हो सकता है.





बरखा सिंह

हॉटफ्लाई के साथ बातचीत में बरखा सिंह ने अपने कास्टिंग काउच के डरावने एक्सपीरियंस के बारे में बताया था. उन्होंने कहा, "किसी ने मुझे ईमेल पर यह भेजा था. मुझे लगता है कि यह साउथ के किसी प्रोजेक्ट के लिए था, और मेरे पास इसका सबूत भी है जिसमें उस शख्स ने लिखा था, 'इतने दिनों की शूटिंग होगी और वाइटल्स (शरीर के माप) कम से कम 36 होने चाहिए. इसमें समझौता करना होगा' अगर आप यह बात लिखकर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इसके लिए तैयार हैं."





दिव्यांका त्रिपाठी

बॉलीवुड बबल से बातचीत के दौरान दिव्यांका ने बताया था कि एक समय ऐसा था जब उनके पास पैसे नहीं थे और उन पर बहुत दबाव था. उन्होंने बताया कि उन्हें एक ऑफ़र मिला और उनसे कहा गया, "आपको इस डायरेक्टर के साथ रहना होगा और आपको बड़ा ब्रेक मिलेगा," एक्ट्रेस ने कहा कि उनसे ऐसे बात की गई जैसे कि हर कोई ऐसा ही कर रहा हो.





मदालसा शर्मा

'अनुपमा' फेम एक्ट्रेस मदालसा शर्मा ने ईटाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कास्टिंग काउच के बारे में बात की थी. उन्होंने कहा था कि कभी-कभी आप ऐसे लोगों से मिलते हैं 'जो शायद उन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं जिन्हें देने के लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं' एक्ट्रेस ने बताया कि जब भी उन्हें किसी की मौजूदगी में या मीटिंग के दौरान अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, तो वह बस उठकर चली गईं. उन्होंने कहा कि यह एक निजी फ़ैसला है.





ये भी पढ़ें:-100 करोड़ कमाने वाली 'राजा शिवाजी' को इस मराठी फिल्म ने दी मात, 10 करोड़ के बजट में कमा डाला 587.2% प्रॉफिट, हुई सुपरहिट

स्नेहा जैन

'साथ निभाना साथिया 2' की एक्ट्रेस स्नेहा जैन ने भी एक बार ईटाइम्स से बातचीत में बताया कि उन्हें एक साउथ फिल्म का ऑफर मिला था और डायरेक्टर व प्रोड्यूसर से मिलने के लिए उन्हें हैदराबाद जाना पड़ा. बाद में उन्हें बताया गया कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना होगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद डायरेक्टर के साथ समय बिताना होगा और वे जो भी कहें, वह करना होगा. क्या यह बहुत गलत बात नहीं है?





किश्वर मर्चेंट

कई टीवी शो का हिस्सा रहीं किश्वर ने 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' को बताया था कि एक बार उनसे एक हीरो के साथ सोने के लिए कहा गया था. एक्ट्रेस ने ऐसा करने से मना कर दिया और मीटिंग से चली गई थीं.





ये भी पढ़ें-Sunny Deol Vs Ameesha Patel: बिना फिल्मों के भी सनी देओल से ज्यादा अमीर हैं अमीषा पटेल, जानें गदर के दोनों एक्टर्स की नेटवर्थ

आराधना शर्मा

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' और 'स्प्लिट्सविला' जैसे शो का हिस्सा रहीं आराधना शर्मा ने अपने साथ हुई एक डरावनी घटना के बारे में बताया था. उन्होंने 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' को बताया था कि वह एक रोल के सिलसिले में रांची गई थीं और स्क्रिप्ट रीडिंग के दौरान उन्हें गलत तरीके से छुआ गया. उन्होंने उस आदमी को धक्का दिया और वहां से भाग गई थीं.





जैस्मिन भसीन

बिग बॉस 14 फेम जैस्मिन भसीन ने भी अपने ‘कास्टिंग काउच एस्पीरियंस’ के बारे में बताया था. ‘द हिमांशु मेहता शो’ पर बातचीत के दौरान, एक्ट्रेस ने कहा था कि एक डायरेक्टर ने उनके साथ हद पार करने की कोशिश की थी. जैस्मिन ने बताया था, “मैं मीटिंग के लिए गई थी, सबसे पहले तो मैं एक आदमी को ड्रिंक करते और मुझे ऑडिशन देने के लिए कहते हुए देखकर डर गई, और कोऑर्डिनेटर भी कमरे से चला गया। तो मैंने उससे कहा, ‘सर, ठीक है, मैं सीन तैयार कर लूंगी और कल वापस आऊंगी.’ उसने कहा, ‘नहीं, नहीं, तुम्हें अभी करना होगा तो मैंने किया.” “उसने मुझसे कहा, ‘नहीं, ऐसे नहीं.’ मैंने वैसा किया, उसने कहा, ‘नहीं, ऐसे नहीं।’ तुम्हें करना होगा... उसने मुझे बंद कर दिया और कुछ... वह कुछ और करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठीक है, फिर मैंने अपनी समझदारी का इस्तेमाल किया और वहां से भाग गई.”





ये भी पढ़ें:-Raaka Release Date:अल्लू अर्जुन की 'राका' की रिलीज को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक?