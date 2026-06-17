'राजा शिवाजी' से प्रॉफिट में आगे निकली ये मराठी फिल्म, 10 करोड़ के बजट में हुआ 587.2% मुनाफा

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड100 करोड़ कमाने वाली 'राजा शिवाजी' को इस मराठी फिल्म ने दी मात, 10 करोड़ के बजट में कमा डाला 587.2% प्रॉफिट, हुई सुपरहिट

100 करोड़ कमाने वाली 'राजा शिवाजी' को इस मराठी फिल्म ने दी मात, 10 करोड़ के बजट में कमा डाला 587.2% प्रॉफिट, हुई सुपरहिट

Deool Band 2 Vs Raja Shivaji Profit: राजा शिवाजी ने बेशक मराठी सिनेमा की 100 करोड़ी फिल्म बनकर इतिहास रचा है लेकिन मुनाफा कमाने के मामले में ये मोहन जोशी की फिल्म से पीछे रह गई है.

Reported By : निशा शर्मा |  Updated at : 17 Jun 2026 03:02 PM (IST)
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सिनेमाघरों में इन दिनों मराठी फिल्में धूम मचा रही हैं. पहले रितेश देशमुख स्टारर ‘राजा शिवाजी’ ने इतिहास रचा तो अब मोहन जोशी 'देऊळ बंद 2' ने तो बॉक्स ऑफिस ही लूट लिया है. वहीं मुनाफे के मामले में 'देऊळ बंद 2' ने ‘राजा शिवाजी’ को भी पीछे छोड़ दिया है. चलिए यहां जानते हैं आखिर मोहन जोशी की फिल्म राजा शिवाजी से प्रॉफिट कमाने में कितनी आगे रही है?

'देऊळ बंद 2' ने कितना कमाया प्रॉफिट
मोहन जोशी और स्नेहल टार्डे स्टारर 'देऊल बंद 2' क चौथे हफ्ते में भी कमाई कर रही है.इस डिवोशनल ड्रामा ने चौथे सोमवार यानी 26वें दिन अनुमानित 50 लाख रुपये कमाए थे. जिसके बाद इसका कुल मिलाकर, भारतीय बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन 68.72 करोड़ रुपये हुआ जबकि इसकी ग्रॉस कमाई 81.08 करोड़ रुपये है.

बता दे कि 'देऊल बंद 2' को 10 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया बताया जा रहा है और इसने अब तक 68.72 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है ऐसे में 26 दिनों में फिल्म ने 58.72 करोड़ रुपये का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हासिल किया है जो कि 587.2% का प्रॉफिट है. ऐसे में ये फिल्म  भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 'सुपर हिट' हो चुकी है. इतना ही नहीं 'देऊल बंद 2' 2026 की सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने वाली मराठी फ़िल्म बन गई है.

ये भी पढ़ें:-Peddi BO Day 13: राम चरण की 'पेद्दी' की कमाई में दूसरे मंगलवार भी आई मंदी, क्या 200 करोड़ से ज्यादा कमाने के बाद भी हो जाएगी फ्लॉप?

राजा शिवाजी का कितना रहा था प्रॉफिट
रितेश देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन और अन्य कलाकारों वाली फ़िल्म 'राजा शिवाजी' 1 मई को रिलीज हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म किया था. भारत में, 'राजा शिवाजी' ने 12.4 करोड़ से ओपनिंग की थी और किसी मराठी फ़िल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया था. वहीं अपनी पूरी थिएट्रिकल जर्नी के दौरान, इस शानदार फ़िल्म भारतीय बॉक्स ऑफ़िस पर 105.68 करोड़ नेट की कमाई की थी जबकि इसका वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन 129.7 करोड़ ग्रॉस रहा था.

रितेश देशमुख की इस फ़िल्म का बजट 75 करोड़ रुपये था। इस लागत के मुकाबले, इसने 105.68 करोड़ रुपये की नेट कमाई की, जिससे 30.68 करोड़ रुपये का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला था जो कि 40.9% मुनाफा है.

ये भी पढ़ें:-Tuesday Box Office : मंगलवार को 'मैं वापस आऊंगा'-'हॉन्टेड 3 डी' चमकी, कंगना की फिल्म ने तोड़ा दम, जानें- 'पेद्दी' समेत बाकी फिल्मों का हाल

 

Published at : 17 Jun 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
Riteish Deshmukh Mohan Joshi Raja Shivaji Deool Band 2 Deool Band 2 Vs Raja Shivaji
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