फ्राइडे का दिन बॉक्स ऑफिस पर काफी हलचल भरा रहा. दरअसल शुक्रवार को कई नई फिल्में भारत भाग्य विधाता, गवर्नर और मैं वापस आऊंगा रिलीज हुई हैं. वहीं सिनेमाघरों में एक हफ्ते पुरानी पेद्दी, है जवानी तो इश्क होना है और बंदर भी मौजूद है.ऐसे में इन सभी के बीच टिकट खिड़की पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला. जानते हैं फ्राइडे को किसने कितना कलेक्शन किया है?

'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' ने फ्राइडे को कितना किया कलेक्शन?

मशहूर एक्टर मनोज बाजपेयी की नई फ़िल्म 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' ने रिलीज़ होते ही लोगों का ध्यान खींचा है. यह फ़िल्म 1990 के दशक की शुरुआत में भारत में आए आर्थिक संकट बेस्ड है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे उस समय सेंट्रल बैंक के प्रमुख (गवर्नर) ने देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए बड़े फ़ैसले लिए थे. इसे दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से ही मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है.

वहीं फिल्म को ओपनिंग डे कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 90 लाख रुपये की कमाई की है.

ये भी पढ़ें:-11 सालों से एक अदद हिट को तरस रही हैं कंगना रनौत, जानें- 'भारत भाग्य विधाता' एक्ट्रेस की पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

'भारत भाग्य विधाता' ने फ्राइडे को कितनी की कमाई?

'भारत भाग्य विधाता' भी 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है. इस फिल्म में कंगना रनौत ने लीड रोल प्ले किया है. कंगना की पिछली पांच फ़िल्मों का बॉक्स ऑफ़िस पर प्रदर्शन खराब रहा है. वहीं भारत भाग्य विधाता से काफी उममीद थी लेकिन ये भी ओपनिंग डे पर दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच नहीं पाई और ये फिकी साबित हुई है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'भारत भाग्य विधाता' ने रिलीज के पहले दिन 1 करोड़ की कमाई की है.

'मैं वापस आऊंगा' ने फ्राइडे को कितनी की कमाई?

इम्तियाज़ अली की फ़िल्म 'मैं वापस आऊंगा' को लेकर काफ़ी चर्चा थी. ये फ़िल्म भी 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है. इस फ़िल्म में नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना, शरवरी और दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिकाओं में हैं और इसे 'अप्लाज़ एंटरटेनमेंट' ने प्रोड्यूस किया है.बॉक्स ऑफ़िस पर इस फिल्म का पहला दिन ठंडा रहा है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फ़िल्म ने अपने पहले दिन 1.15 करोड़ रुपये की कमाई की है.

पेद्दी ने दूसरे फ्राइडे कितनी की कमाई?

राम चरण और जाह्नवी कपूर की पेद्दी रिलीज के दूसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है. लेकिन इसकी कमाई में लगातार गिरावट देखी जा रही है. बता दे की पेद्दी ने फर्स्ट वीक में 193.55 करोड़ की कमाई की है. वहीं 8वें दिन इसने 6.30 करोड़ रुपये कमाए थे लेकिन 9वें दिन इसके कलेक्शन में भी मंदी आई है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक पेद्दी ने रिलीज के 9वें दिन 5.15 करोड़ रुपये कमाए हैं.

इसी के साथ पेद्दी की 9 दिनों की कुल कमाई अब 198.70 करोड़ रुपये हो गई है.

है जवानी तो इश्क होना है ने दूसरे फ्राइडे कितना किया कलेक्शन?

वरुण धवन स्टारर फिल्म है जवानी तो इश्क होना भी रिलीज के दूसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक ठीक ठाक परफॉर्म किया है. वहीं रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे को कई नई फिल्मों से मुकाबसे के चलते इसने अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है.

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपर्ट के मुताबिक है जवानी तो इश्क होना है ने रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को 1.85 करोड़ रुपये कमाए हैं.

इसी के साथ है जवानी तो इश्क होना है की 8 दिनों की कुल कमाई अब 38.70 करोड़ रुपये हो गई है.

ये भी पढ़ें:-सेंसर बोर्ड का बड़ा सरप्राइज, 'भारत भाग्य विधाता' समेत इन 3 फिल्मों को मिला 'Zero Cut' सर्टिफिकेट