'वीर जारा' में कैमियो रोल के लिए मनोज बाजपेयी को कितनी मिली थी फीस? एक्टर ने किया खुलासा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'वीर जारा' में कैमियो रोल के लिए मनोज बाजपेयी को कितनी मिली थी फीस? एक्टर बोले- 'यश चोपड़ा ने मुझे उतनी रकम...'

'वीर जारा' में कैमियो रोल के लिए मनोज बाजपेयी को कितनी मिली थी फीस? एक्टर बोले- 'यश चोपड़ा ने मुझे उतनी रकम...'

Manoj Bajpayee On Veer Zaara: मनोज बाजपेयी ने वीर जारा में कैमियो रोल प्ले किया था. वही एक्टर ने अब एक इंटरव्यू के दौैरान इस रोल के लिए मिली फीस का खुलासा किया है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 13 Jun 2026 11:41 AM (IST)
Preferred Sources

मनोज बाजपेयी आज बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं. उनकी अदाकारी के देश और दुनियाभर में फैंस हैं और वे ओटीटी पर भी राज करते हैं. लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने से पहले मनोज  ने अपने करियर में कई मुश्किल फैसले लिए थे, जिन्होंने उनके सफ़र को आकार दिया. शेखर सुमन के टॉक शो 'शेखर टोनाइट' में, मनोज ने 'सत्या' के बाद के उन सालों को याद किया, जब उन्होंने कई बड़े ऑफर ठुकरा दिए थे.

इस दौरान मनोज ने बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर रहे दिवंगत यश चोपड़ा के साथ 'वीर-ज़ारा' में काम करने से जुड़ा एक यादगार किस्सा भी सुनाया. साथ ही बताया कि फिल्म में अपनी छोटी लेकिन असरदार भूमिका के लिए उन्हें  चौंकाने वाली फीस मिली थी.

मनोज बाजपेयी ने क्यों शुरुआत में ठुकराए थे बड़ी फिल्मो के ऑफर?
शेखर से बातचीत के दौरान मनोज ने खुलासा किया कि सत्या की सफलता के बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए थे. इसकी वजह का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें मिलने वाले ज्यादातर रोल विलेन के थे, और वे इस तरह की भूमिकाओं में टाइपकास्ट नहीं होना चाहते थे. साथ ही, जिन फिल्मों में उनका वास्तव में इंटरेस्ट था, उनमें अक्सर कम फीस मिलती थी. आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, मनोज ने कहा कि उन्हें अपने उन फैसलों पर कभी पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि उनका मानना ​​है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना ही आखिरकार उनके आज के सफल करियर का आधार बना. मनोज ने बताया कि वे अच्छी कहानियों वाली फिल्मों का इंतजार करते थे.

क्या मनोज को वीर जारा में कैमियो करने का है पछतावा?
 जब शेखर ने वीर जारा का ज़िक्र किया और पूछा कि क्या उन्हें कैमियो करने का पछतावा है, तो मनोज ने इनकार करते हुए कहा, "यश जी ने मुझे फोन किया और पूछा, 'मेरी फिल्म में कैमियो है तो करोगे क्या? पिंजर देखते हुए मुझे लगा कि ये रोल तो तू ही कर पाएगा.' यकीन मानिए, मैं उनसे स्क्रिप्ट सुनना तक नहीं चाहता था क्योंकि मैं उन्हीं के निर्देशन में काम करना चाहता था. मैंने कहा, यश जी, बस मुझे बता दीजिए कि मुझे कब आना है. बस कहानी और किरदार एक लाइन में बता दीजिए, मैं तैयार होकर आऊंगा. लेकिन आदित्य चोपड़ा ने मुझे पूरा सीन सुनाया."

वीर जारा के लिए कितनी मिली थी मनोज बाजपेयी को फीस?
मनोज ने स्क्रिप्ट सुनने के बाद यश चोपड़ा से की अपनी रिक्वेस्ट को याद करते हुए कहा, "मैंने यश जी से कहा, 'अगली बार जब याद रखिएगा तो बड़ा रोल दे दीजिएगा. तो उन्होंने साफ-साफ बोला, 'बेटे मैं तेरे जैसे अभिनेताओं के लिए कहां फिल्म बनाता हूं और जो रोल होंगे वो तू करेगा नहीं तो ये वाला कर दे बढ़िया से. मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने मुझसे कोई वादा नहीं किया. मैंने उनसे कहा कि मैं कोई फीस नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें फीस दूंगा, और यश चोपड़ा ने मुझे उतनी ही रकम भेजी जितनी मैं फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए लेता था."

ये भी पढ़ें:-Raja Shivaji Final BO: 'राजा शिवाजी' का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा? कितना कमाया मुनाफा, जानें- सब यहां

वीर-ज़ारा के बारे में
यश चोपड़ा की डायरेक्ट की गई इस रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी ने लीड रोल प्ले किया था. जबकि अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, दिव्या दत्ता, मनोज बाजपेयी, बोमन ईरानी, ​​अनुपम खेर और किरण खेर ने सपोर्टिंग रोल्स किए थे. यह फ़िल्म बॉक्स-ऑफ़िस पर ब्लॉकबस्टर रही थी रही और इसने 'बेहतरीन मनोरंजन देने वाली सबसे पॉपुलर फ़िल्म' का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था.

 

ये भी पढ़ें:-Friday Box Office:'पेद्दी' का दबदबा बरकरार, 'भारत भाग्य विधाता' से 'गवर्नर' तक पर भारी पड़ी 'मैं वापस आऊंगा', जानें- कलेक्शन

और पढ़ें
Published at : 13 Jun 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
Preity Zinta Manoj Bajpayee Yash Chopra शाहरुख खान Veer Zaara
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Movie Release Live Updates: 'भारत भाग्य विधाता' में छा गईं कंगना रनौत, 'गर्वनर' भी है कमाल की फिल्म, रिव्यू पढ़ें
Live Updates: 'भारत भाग्य विधाता' में छा गईं कंगना रनौत, 'गर्वनर' भी है कमाल की फिल्म, रिव्यू पढ़ें
बॉलीवुड
'वीर जारा' में कैमियो रोल के लिए मनोज बाजपेयी को कितनी मिली थी फीस? एक्टर बोले- 'यश चोपड़ा ने मुझे उतनी रकम...'
'वीर जारा' में कैमियो रोल के लिए मनोज बाजपेयी को कितनी मिली थी फीस? एक्टर ने किया खुलासा
बॉलीवुड
Haunted 3D BO Day 1: कंगना और मनोज की फिल्मों के आगे विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3D' का चला जादू, तगड़ी ली ओपनिंग, जानें- कलेक्शन
विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3D' का चला जादू, पहले दिन धुआंधार छापे नोट, जानें- कलेक्शन
बॉलीवुड
Raja Shivaji Final BO: 'राजा शिवाजी' का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा? कितना कमाया मुनाफा, जानें- सब यहां
'राजा शिवाजी' का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा? कितना कमाया मुनाफा, जानें- सब यहां
Advertisement

वीडियोज

Main Vaapas Aaunga Review: इम्तियाज़ अली की दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी
Kangana Ranaut का बेबाक अंदाज आपको हैरान कर देगा, बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक एक्सक्लूसिव बातचीत
Haunted 3D: Ghosts Of The Past Review: Vikram Bhatt की साख पर बट्टा है ये फिल्म!
Bigg Boss 20: सलमान खान फिर संभालेंगे कमान, सामने आई कंटेस्टेंट्स की पहली जानकारी
Raakh Review: अली फज़ल की दमदार वापसी, 2026 का सबसे बेहतरीन क्राइम शो?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बड़ा एक्शन, सुबह-सुबह TMC महासचिव के घर पहुंची कोलकाता पुलिस और सेंट्रल फोर्स के जवान
अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बड़ा एक्शन, सुबह-सुबह TMC महासचिव के घर पहुंची कोलकाता पुलिस और सेंट्रल फोर्स के जवान
बिहार
बिहार के मसौढ़ी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, घायल आरोपी की इलाज के दौरान हुई मौत
बिहार के मसौढ़ी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, घायल आरोपी की इलाज के दौरान हुई मौत
इंडिया
बाबुल सुप्रियो भी छोड़ेंगे ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने खुद जारी किया बयान, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर क्या कहा?
बाबुल सुप्रियो भी छोड़ेंगे ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने खुद जारी किया बयान, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर क्या कहा?
बॉलीवुड
Haunted 3D BO Day 1: कंगना और मनोज की फिल्मों के आगे विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3D' का चला जादू, तगड़ी ली ओपनिंग, जानें- कलेक्शन
विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3D' का चला जादू, पहले दिन धुआंधार छापे नोट, जानें- कलेक्शन
क्रिकेट
IND vs AFG: टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कौन लेगा विराट कोहली की जगह? 3 खिलाड़ियों के बीच छिड़ी जंग
टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कौन लेगा विराट कोहली की जगह? 3 खिलाड़ियों के बीच छिड़ी जंग
विश्व
'ईरान ने ड्रोन से किया था भारतीय जहाज पर अटैक', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, तेहरान ने किया खारिज
'ईरान ने ड्रोन से किया था भारतीय जहाज पर अटैक', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, तेहरान ने किया खारिज
इंडिया
'आतंकवाद के आकाओं तक नहीं पहुंचेगा सिंधु नदी का पानी', रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को दो टूक संदेश
'आतंकवाद के आकाओं तक नहीं पहुंचेगा सिंधु नदी का पानी', राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को दो टूक संदेश
पंजाब
पंजाब चुनाव में कौन होगा AAP का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? केजरीवाल ने CM मान के सामने किया ऐलान
पंजाब चुनाव में कौन होगा AAP का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? केजरीवाल ने CM मान के सामने किया ऐलान
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
ENT LIVE
Raakh Review: Ali Fazal और Sonali Bendre की दमदार Crime Thriller Series ने जीता दिल
Raakh Review: Ali Fazal और Sonali Bendre की दमदार Crime Thriller Series ने जीता दिल
ENT LIVE
Disclosure Day Review: Steven Spielberg ने फिर रचा जादू, Sci-Fi प्रेमियों के लिए Must-Watch फिल्म
Disclosure Day Review: Steven Spielberg ने फिर रचा जादू, Sci-Fi प्रेमियों के लिए Must-Watch फिल्म
ENT LIVE
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
ENT LIVE
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
Embed widget