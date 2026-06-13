'वीर जारा' में कैमियो रोल के लिए मनोज बाजपेयी को कितनी मिली थी फीस? एक्टर ने किया खुलासा

मनोज बाजपेयी आज बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं. उनकी अदाकारी के देश और दुनियाभर में फैंस हैं और वे ओटीटी पर भी राज करते हैं. लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने से पहले मनोज ने अपने करियर में कई मुश्किल फैसले लिए थे, जिन्होंने उनके सफ़र को आकार दिया. शेखर सुमन के टॉक शो 'शेखर टोनाइट' में, मनोज ने 'सत्या' के बाद के उन सालों को याद किया, जब उन्होंने कई बड़े ऑफर ठुकरा दिए थे.

इस दौरान मनोज ने बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर रहे दिवंगत यश चोपड़ा के साथ 'वीर-ज़ारा' में काम करने से जुड़ा एक यादगार किस्सा भी सुनाया. साथ ही बताया कि फिल्म में अपनी छोटी लेकिन असरदार भूमिका के लिए उन्हें चौंकाने वाली फीस मिली थी.

मनोज बाजपेयी ने क्यों शुरुआत में ठुकराए थे बड़ी फिल्मो के ऑफर?

शेखर से बातचीत के दौरान मनोज ने खुलासा किया कि सत्या की सफलता के बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए थे. इसकी वजह का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें मिलने वाले ज्यादातर रोल विलेन के थे, और वे इस तरह की भूमिकाओं में टाइपकास्ट नहीं होना चाहते थे. साथ ही, जिन फिल्मों में उनका वास्तव में इंटरेस्ट था, उनमें अक्सर कम फीस मिलती थी. आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, मनोज ने कहा कि उन्हें अपने उन फैसलों पर कभी पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि उनका मानना ​​है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना ही आखिरकार उनके आज के सफल करियर का आधार बना. मनोज ने बताया कि वे अच्छी कहानियों वाली फिल्मों का इंतजार करते थे.

क्या मनोज को वीर जारा में कैमियो करने का है पछतावा?

जब शेखर ने वीर जारा का ज़िक्र किया और पूछा कि क्या उन्हें कैमियो करने का पछतावा है, तो मनोज ने इनकार करते हुए कहा, "यश जी ने मुझे फोन किया और पूछा, 'मेरी फिल्म में कैमियो है तो करोगे क्या? पिंजर देखते हुए मुझे लगा कि ये रोल तो तू ही कर पाएगा.' यकीन मानिए, मैं उनसे स्क्रिप्ट सुनना तक नहीं चाहता था क्योंकि मैं उन्हीं के निर्देशन में काम करना चाहता था. मैंने कहा, यश जी, बस मुझे बता दीजिए कि मुझे कब आना है. बस कहानी और किरदार एक लाइन में बता दीजिए, मैं तैयार होकर आऊंगा. लेकिन आदित्य चोपड़ा ने मुझे पूरा सीन सुनाया."

वीर जारा के लिए कितनी मिली थी मनोज बाजपेयी को फीस?

मनोज ने स्क्रिप्ट सुनने के बाद यश चोपड़ा से की अपनी रिक्वेस्ट को याद करते हुए कहा, "मैंने यश जी से कहा, 'अगली बार जब याद रखिएगा तो बड़ा रोल दे दीजिएगा. तो उन्होंने साफ-साफ बोला, 'बेटे मैं तेरे जैसे अभिनेताओं के लिए कहां फिल्म बनाता हूं और जो रोल होंगे वो तू करेगा नहीं तो ये वाला कर दे बढ़िया से. मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने मुझसे कोई वादा नहीं किया. मैंने उनसे कहा कि मैं कोई फीस नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें फीस दूंगा, और यश चोपड़ा ने मुझे उतनी ही रकम भेजी जितनी मैं फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए लेता था."

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वीर-ज़ारा के बारे में

यश चोपड़ा की डायरेक्ट की गई इस रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी ने लीड रोल प्ले किया था. जबकि अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, दिव्या दत्ता, मनोज बाजपेयी, बोमन ईरानी, ​​अनुपम खेर और किरण खेर ने सपोर्टिंग रोल्स किए थे. यह फ़िल्म बॉक्स-ऑफ़िस पर ब्लॉकबस्टर रही थी रही और इसने 'बेहतरीन मनोरंजन देने वाली सबसे पॉपुलर फ़िल्म' का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था.

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