गंगा में विसर्जित हुईं धर्मेंद्र की अस्थियां, पैप्स पर फिर भड़के सनी देओल, बोले- कितने पैसे चाहिए तुझे
धर्मेंद्र की अस्थियां गंगा में विसर्जित हो गई हैं. सनी देओल के बेटे करण देओल ने धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित कीं. वहीं सन देओल का एक वीडियो सामने आया है, जहां वो पैप्स पर भड़कते दिख रहे हैं.
दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हुआ. मुंबई स्थित अपने घर में उन्होंने आखिरी सांस ली. धर्मेंद्र के निधन के बाद फैमिली गमगीन है. अब बुधवार सुबह धर्मेंद्र की अस्थियां गंगा में विसर्जित की गईं. देओल फैमिली को हरिद्वार में देखा गया. इस दौरान सनी देओल, बॉबी देओल के साथ बाकी फैमिली मेंबर्स भी मौजूद थे. धर्मेंद्र की अस्थियां सनी देओल के बेटे करण ने विसर्जित की.
इसके बाद वो होटल गए और वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल गए. इस दौरान टाइट सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स थे. बता दें कि मंगलवार को देओल फैमिली हरिद्वार पहुंची थी. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई थी, जिसमें सनी देओल को होटल की बालकनी में चाय पीते देखा गया था.
पैपराजी पर भड़के सनी देओल
इसी बीच सनी देओल का एक और वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में वो पैपराजी पर गुस्सा करते दिख रहे हैं. सनी देओल पैपराजी को फटकार लगा रहे हैं. वो गुस्से में पैपराजी के पास जाते हैं. सनी कहते हैं- क्या आप लोगों ने शर्म बेच थाई है. पैसे चाहिए तुझे. कितने पैसे चाहिए तुझको. ये वीडियो हर की पौड़ी का बताया जा रहा है. सनी गुस्से में पैपराजी से कैमरा भी छीनते दिखते हैं.
#SunnyDeol's fiery message to the paparazzi😡 A powerful moment that shows where his priorities lie🙏— Mr Prabh Deol (@Movie_flix1) December 3, 2025
Have you guys sold your shame?
" पैसे चाहिए तेरे को कितने पैसे चाहिए "
Sunny's anger is totally justified, Some time celebrities just need to be human 😞
Respect the family… pic.twitter.com/q9mUZmVDIP
बता दें कि सनी देओल इससे पहले भी एक बार पैपराजी पर भड़क चुके हैं. उस वक्त पैपराजी सनी देओल के बाहर बैठे थे और धर्मेंद्र की तबीयत गंभीर थी. सनी ने गुस्से में उनसे कहा था- आप लोगों को शर्म आनी चाहिए. आपके घर में मां-बाप नहीं हैं क्या. आपके बच्चे हैं. और आप यहां ऐसे बस वीडियो लिए जा रहे हो.' इसके बाद पैपराजी उनके घर के बाहर से हट गए थे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL