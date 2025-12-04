Year Ender 2025: साल 2025 में विदेशी बॉक्स ऑफिस पर बजा साउथ फिल्मों का डंका, टॉप 10 में बॉलीवुड से पहुंचीं बस तीन फिल्में
Year Ender 2025: साल 2025 में विदेशी बॉक्स ऑफिस पर साउथ की फिल्मों ने बॉलीवुड को मात दे दी. टॉप 10 की लिस्ट में साउथ फिल्मों ने ही बाजी मारी है.
इस साल भारतीय फ़िल्मों ने विदेशी बॉक्स ऑफ़िस पर अच्छा परफॉर्म किया है. खासतौर पर ओवरसीज में रीजनल और पैन इंडिया फ़िल्मों का एक शानदार मिक्स देखने को मिला. तमिल और मलयालम फ़िल्मों ने अपनी क्षमता से ज़्यादा कमाई की. वहीं बड़े बजट की हिंदी फ़िल्मों ने विदेशों में दर्शक बटोरे. हालांकि साल 2025 की टॉप 10 ओवरसीज ग्रसार में पैन इंडिया फिल्में ही छाई रही हैं. चलिए यहां जानते हैं साल 2025 में विदेशी बॉक्स ऑफिस पर किन फिल्मों ने दबदबा बनाया.
रजनीकांत की ‘कुली’ ने मारी बाजी
बता दें कि साउथ इंडियन फिल्में खासतौर पर तमिल और मलयालम, फिल्मों का लिस्ट में टॉप रैंक पर दबदबा बना हुआ है. सुपरस्टार रजनीकांत की कुली 180.50 करोड़ की शानदार कमाई के साथ लिस्ट में टॉप पोजिशन पर है. हैरानी की बात ये है कि बॉलीवुड की सिर्फ एक फिल्म सैयारा टॉप 5 में जगह बना पाई है.
इन सबके बीच दिलचस्प बात ये है कि एल2: एम्पुरान और कांतारा चैप्टर 1 जैसी बड़ी फ्रैंचाइज़ी और एक्शन फ़िल्मों ने शानदार परफॉर्म किया है, जिससे साबित हुआ कि सीक्वल और धमाकेदार फ़िल्में विदेशों में विश्वसनीय कमाई का जरिया बनी हुई हैं. वहीं ‘गुड बैड अग्ली’ जैसी कॉमेडी और बड़े स्केल पर एंटरटेनमेंट करने वाली फ़िल्में ये दिखाती हैं कि प्रवासी और स्थानीय बाज़ार अभी भी हल्के-फुल्के, दर्शकों को लुभाने वाले मनोरंजन के लिए जगह बना रहे हैं.
साउथ फिल्मों ने विदेशों में लैंग्वेज बैरियर भी किया पार
विदेशों में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 इंडियन फ़िल्मों में तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ फ़िल्में शामिल हैं, जो दिखाती कि जब किसी फ़िल्म को स्टॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ, स्टार अपील या फ़्रैंचाइज़ी मिलती है विदेशों में भाषा कोई बैरियर नहीं बनती.
विदेशी बॉक्स ऑफिस पर साल 2025 की टॉप10 बिगेस्ट इंडियन ग्रॉसर फिल्में
- कुली (तमिल)- 180.50 करोडड रुपये
- सैयारा- (हिंदी) 171.50 करोड़ रुपये
- एल 2: एम्पुरान (मलयालम)- 142.25 करोड़ रुपये
- लोकाः चैप्टर 1 चंद्रा (मलयालम)- 119.90 करोड़ रुपये
- कांतारा चैप्टर 1 (कन्नड़) -111.00 करोड़ रुपये
- थूडरम (मलयालम) -93.80 करोड़ रुपये
- छावा- (हिन्दी)- 91.00 करोड़ रुपये
- वॉर 2 (हिन्दी)- 81.75 करोड़ रुपये
- हाउसफुल 5 (हिंदी)-70.25 करोड़ रुपये
- गुड बैड अग्ली (तमिल)- 67.50 करोड़ रुपये
