हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाKantara Chapter 1: OTT रिलीज के बाद भी सिनेमाघरों में दहाड़ रही 'कांतारा चैप्टर 1', 33वें दिन भी करोड़ों में की कमाई

Kantara Chapter 1: OTT रिलीज के बाद भी सिनेमाघरों में दहाड़ रही ‘कांतारा चैप्टर 1’, 33वें दिन भी करोड़ों में की कमाई

Kantara Chapter 1: कांतारा चैप्टर 1’ का क्रेज अब भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. दिलचस्प बात ये है कि ओटीटी पर रिलीज होने के बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छाप रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 05 Nov 2025 08:43 AM (IST)
ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा चैप्टर 1’ ने सभी इंडस्ट्री में फ्यूचर की सभी फिल्मों के लिए नए बेंचमार्क सेट कर दिये हैं. यह 2025 की सबसे बड़ी फिल्म और भारतीय सिनेमा की सातवीं सबसे बड़ी हिट फिल्म बन चुकी है और यह सब फिल्म ने सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के एक महीने से भी कम समय में किया, लेकिन इतनी बड़ी कमाई के बावजूद, फिल्म को रिलीज़ के 29वें दिन ओटीटी पर रिलीज़ कर दिया गया.  इस अचानक फैसले ने सभी को हैरान कर दिया है.

वैसे साउथ की फिल्मों की रिलीज़ और ओटीटी रिलीज़ के बीच आमतौर पर 4 हफ़्ते का समय होता है, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं. दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हासन के साथ प्रभास की कल्कि 2898 एडी 27 जून को सिनेमाघरों में आई थी, लेकिन इसकी ओटीटी रिलीज़ 28 अगस्त को हुई. रिलीज़ के पूरे 8 हफ्ते बाद,  लोका चैप्टर 1 भी रिलीज हो गई थी. हालांकि ओटीटी रिलीज़ के बावजूद कांतारा चैप्टर बॉक्स ऑफिस पर अब भी कमाई कर रही है.

OTT रिलीज के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही कांतारा चैप्टर 1
बता दें कि कांतारा चैप्टर 1 को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 33 दिन हो चुके हैं.इस बीच ये फिल्म ओटीटी पर  भी डेब्यू कर चुकी है. बावजूद इसके ये अब भी सिनेमाघरों में दर्शक खींचने में कामयाब हो रही है. हालांकि अपनी रिलीज़ के 33वें दिन इसने अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है.

दरअसल सैकनिल्क की अर्ली रिपोर्ट के मुताबिक कांतारा चैप्टर 1 ने रिलीज के 33वें दिन 1 करोड़ की कमाई की है. इसमें 33वें दिन फिल्म ने हिंदी वर्जन में 54 लाख कमाए, जबकि कन्नड़ वर्जन में इसने 27 लाख रुपये का कलेक्शन किया और बाकी अन्य भाषाओं से आए हैं. जिसके बाद इस फिल्म का 33 दिनों का कुल कलेक्शन अब 611.8 करोड़ रुपये हो गया है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hombale Films (@hombalefilms)

क्या शाहरुख की जवान को मात दे पाएगी कांतारा चैप्टर 1’?
‘कांतारा चैप्टर 1’में 640 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने और भारतीय सिनेमा की छठी सबसे बड़ी हिट बनने और शाहरुख खान व एटली की 'जवान' को पीछे छोड़ने की क्षमता थी, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं लग रहा है. क्योंकि फिल्म की कमाई अब कम होती जा रही है. और जवान को मात देने के लिए इसे 29 करोड़ और कमाने होंगे जो अब नामुमकिन है.

कांतारा चैप्टर 1’ के बारे में
‘कांतारा चैप्टर 1 में ऋषभ शेट्टी के साथ रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम भी हैं. यह फ्रैंचाइज़ी तीसरे भाग के साथ वापसी करेगी, जिसकी घोषणा ‘कांतारा चैप्टर 1’ के क्लाइमेक्स में की गई थी, लेकिन इसे फ्लोर पर आने में कुछ साल लगेंगे क्योंकि ऋषभ के पास एक अभिनेता के रूप में कुछ और बड़े प्रोजेक्ट हैं. इन सबके बीच बता दें कि इस  फिल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में ओटीटी पर रिलीज़ किया गया है. वहीं हिंदी में ये फिल्म रिलीज के 8 हफ्ते पूरे करने के बाद ही ओटीटी पर आएगी. 

 

Published at : 05 Nov 2025 08:43 AM (IST)
Rishab Shetty Kantara Chapter 1
