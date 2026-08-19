Video: 'मुझे पसंद नहीं है...' पैपराजी पर भड़कीं श्रिया सरन की 5 साल की बेटी

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मुझे पसंद नहीं है...' पैपराजी पर भड़कीं श्रिया सरन की 5 साल की बेटी, Video देख लोगों ने लगाई पैप्स की क्लास

'मुझे पसंद नहीं है...' पैपराजी पर भड़कीं श्रिया सरन की 5 साल की बेटी, Video देख लोगों ने लगाई पैप्स की क्लास

Viral Video: श्रिया सरन की पांच साल की बेटी राधा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पैपराजी से परेशान होकर उन पर भड़कती हुई नजर आ रही हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 19 Aug 2026 09:25 PM (IST)
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अक्सर ही फिल्मी सितारे पैपराजी पर भड़कते हुए नजर आते हैं. कई सेलेब्स अपने आस-पास पैपराजी की लगातार मौजूदगी पर हैरान और परेशान हो जाते हैं. लेकिन, इस बार पैपराजी पर किसी स्टार का नहीं बल्कि एक स्टार किड का गुस्सा फूटा है. 'आवारापन' फिल्म की एक्ट्रेस श्रिया सरन की पांच साल की बेटी राधा पैपराजी से परेशान नजर आई और उन पर भड़क गई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

परिवार संग इस्कॉन मंदिर पहुंची थीं श्रिया सरन

43 साल की श्रिया सरन मंगलवार को अपनी बेटी राधा और परिवार के अन्य लोगों के साथ मुंबई के इस्कॉन मंदिर पहुंची थीं. दर्शन के बाद जब सभी मंदिर से बाहर आए तो पैपराजी उन्हें अपने कैमरे में कैद करने लगे. इस दौरान श्रिया तो काफी खुश नजर आ रही थीं, लेकिन उनकी बेटी काफी परेशान दिखाई दे रही थीं. 

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श्रिया सरन की बेटी बोलीं- 'मुझे पसंद नहीं है...'

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि पैपराजी को देखते ही श्रिया सरन की 5 साल की बेटी कभी अपनी मां के पीछे छिपने लगती है तो कभी फैमिली के अन्य सदस्यों के पीछे छिप जाती हैं और बेहद अनकंफर्टेबल नजर आ रही हैं. इसके बाद वो परेशान होकर गुस्से में कहती हैं, 'मुझे ये पसंद नहीं है.' इसके बाद श्रिया अपनी लाडली से कहती है, 'तुम मम्मा के पीछे छिप सकती हो.'

 
 
 
 
 
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पैप्स पर भड़के नेटिजंस

ये वीडियो देखने के बाद नेटिजंस ने पैप्स की क्लास लगा दी है. इस वीडियो पर लोग जमकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'उनकी बेटी को फिल्माना पसंद नहीं है, वो कई स्थितियों में इससे बचती है. किसी को भी उसकी इन छोटी-सी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए.' एक ने लिखा, 'लोगों को समझना चाहिए और उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए. एक अन्य ने कमेंट किया, 'उस बच्चे में पैपराज़ी से कहीं ज़्यादा समझदारी है.'

मुझे पसंद नहीं है...' पैपराजी पर भड़कीं श्रिया सरन की 5 साल की बेटी, Video देख लोगों ने लगाई पैप्स की क्लास

श्रिया सरन के बारे में

श्रिया सरन ने तेलुगु और तमिल सिनेमा के अलावा हिंदी सिनेमा में भी काम किया है. 'इष्टम' से डेब्यू करने वाली श्रिया को पहचान 'संतोषम' से मिली थी. वहीं बॉलीवुड में वो पॉपुलर साल 2007 की फिल्म 'आवारापन' से हुई थी. वो अजय देवगन की फिल्मों 'दृश्यम' और 'दृश्यम 2' में भी नजर आ चुकी हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 19 Aug 2026 09:20 PM (IST)
Tags :
Shriya Saran
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