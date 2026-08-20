'प्रेग्नेंट होते ही 2 शो से बाहर कर दिया', मिनी माथुर ने खोला ग्लैमर इंडस्ट्री का काला सच

ग्लैमर इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा होता है जब किसी आर्टिस्ट को अचानक से अपने काम से हाथ धोना पड़ जाता है. छोटे पर्दे की मशहूर होस्ट मिनी माथुर के साथ ऐसा एक नहीं, बल्कि दो-दो बार हो चुका है. उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि प्रेग्नेंसी के चलते पहले उन्हें MTV ने बाहर कर दिया था. इसके बाद उन्हें इंडियन आइडल में भी अपनी जगह गंवानी पड़ी थी.

5 साल बाद छूटा MTV का साथ

बतौर होस्ट मिनी माथुर ने अपनी पहचान घर-घर में बनाई है. वो पांच साल तक MTV के साथ जुड़कर काम कर चुकी हैं. हालांकि इसके बाद प्रेग्नेंसी के कारण उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ पाया था. मिनी ने इसे लेकर हाल ही में हॉटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में बातचीत की है.

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उन्होंने बताया कि जब उनके अपने पहले बच्चे विवान का जन्म होने वाला था उस वक्त वो MTV के साथ बतौर वीजे पांच साल से काम कर रही थीं. जैसे ही उनकी प्रेग्नेंसी की खबरें बाहर आईं उनके लिए चीजें बदल गईं. मिनी ने कहा, 'जब मैं विवान के साथ प्रेग्नेंट थी तब मैं एमटीवी में पांच साल गुजार चुकी थी. मेरा कॉन्ट्रैक्ट इसलिए रिन्यू नहीं हुआ था कि VJs तो प्रेग्नेंट कभी नहीं होते हैं. मुझे कहा गया था कि आप प्रेग्नेंट है, मजे कीजिए, गुड लक.'

दूसरी प्रेग्नेंसी में इंडियन आइडल से निकाला

बेटी विवान के बाद मिनी माथुर ने बेटी सायरा को जन्म दिया था. उस वक्त मिनी इंडियन आइडल को होस्ट कर रही थीं. इसके चौथे सीजन के बाद वो प्रेग्नेंट थीं. इसके चलते उन्हें इस शो से भी बाहर कर दिया गया था. उन्होंने कहा, 'इंडियन आइडल के चौथे सीजन के बाद मैं प्रेग्नेंट थीं. तब मुझे अगला सीजन होस्ट नहीं करने के लिए कहा गया था. मुहसे कहा गया कि प्रेग्नेंट महिला को इंडियन ऑडियंस स्वीकार नहीं कर पाएगी. मुझे इसने ज्यादा निराश किया. छठे सीजन में मुझे वापस बुलाया गया था, लेकिन तब तक मेरा दिल हट गया था.'

कबीर खान से की थी शादी

50 वर्षीय मिनी माथुर ने मशहूर डायरेक्टर कबीर खान से शादी की थी. इसके बाद कपल ने पहले बेटे विवान और फिर बेटी सायरा का वेलकम किया था.

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