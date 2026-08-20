बारिश के चलते कैंसल हुई शूटिंग तो पेरेंट्स संग सोए विजय देवरकोंडा, रश्मिका ने खींची फोटो

साउथ के पावर कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार किसी फिल्म को लेकर नहीं, बल्कि एक प्यारे से पर्सनल मोमेंट की वजह से. दरअसल, बारिश के चलते विजय देवरकोंडा की फिल्म की शूटिंग कैंसल हो गई, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया और अपने पैरेंट्स के साथ सुकून के पल बिताए. इस दौरान रश्मिका ने उनकी एक तस्वीर खींच ली, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

विजय देवरकोंडा को मिला नींद पूरी करने का मौका

विजय देवरकोंडा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की है. इसमें वो सुकून भरी नींद में सोते दिख रहे हैं. एक्टर के बराबर में उनके माता-पिता भी सो रहे हैं. इस दौरान विजय ने अपनी मां का हाथ थामा हुआ है. इस तस्वीर के साथ एक्टर ने कैप्शन लिखा है, 'बारिश की वजह से शूटिंग कैंसिल हो गई. अपनी पसंदीदा जगह पर दोपहर की नींद पूरी करने का मौका मिल गया, जैसे बचपन में किया करते थे. इस सुकून भरी नींद के बाद 1000 % रिकवरी हो गई है.'

View this post on Instagram A post shared by Vijay Deverakonda (@thedeverakonda)

ये भी पढ़ें:- कौन हैं 'टॉक्सिक' की डायरेक्टर गीतू मोहनदास? इन फिल्मों में बिखेर चुकी हैं एक्टिंग का जलवा

रश्मिका मंदाना के कमेंट ने खींचा ध्यान

विजय की ये तस्वीर किसी और ने नहीं, बल्कि रश्मिका मंदाना ने खींची है. विजय ने तस्वीर शेयर करते हुए इसका क्रेडिट रश्मिका को दिया.

इस पर रश्मिका ने मजेदार अंदाज में कमेंट करते हुए लिखा, 'क्या तुमने मुझे इसलिए क्रेडिट दिया क्योंकि तुम घर पर मेरी वो मासूम सी शक्ल नहीं देखना चाहते थे? और हां, जब बात चल ही रही है... तो क्या तुम मुझे उन सभी दूसरी तस्वीरों के लिए भी क्रेडिट दे सकते हो, जो मैंने इतने सालों में खींची हैं? मुझे अपने चाहने वालों को दिखाना चाहिए न कि मेरी फोटोग्राफी स्किल्स असल में कितनी जबरदस्त हैं. बस कह रही हूं.'

कब हुई रश्मिका-विजय की शादी?

बता दें कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने 26 फरवरी 2026 को राजस्थान के उदयपुर स्थित आईटीसी मोमेंटोज में शादी की थी. कपल की शादी के प्री-वेडिंग फंक्शन 24 से 26 फरवरी तक चले थे, जिसमें हल्दी, मेहंदी और संगीत शामिल था. दोनों ने अपने परिवारों की परंपराओं का सम्मान करते हुए अलग-अलग रीति-रिवाजों से शादी की. सुबह तेलुगु रीति-रिवाजों से शादी हुई, जबकि शाम को रश्मिका की परंपरा के अनुसार कोडवा स्टाइल में रस्में निभाई गईं. शादी के बाद 4 मार्च 2026 को हैदराबाद के ताज कृष्णा होटल में फिल्म इंडस्ट्री के खास मेहमानों के लिए एक ग्रैंड रिसेप्शन भी रखा गया था.

'रणबाली' में दिखेंगे रश्मिका-विजय

वर्क फ्रंट की बात करें तो विजय जल्द ही फिल्म 'रणबाली' में नजर आएंगे. खास बात ये है कि इस फिल्म में वो अपने पत्नी रश्मिका के साथ नजर आएंगी. शादी के बाद ये दोनों की साथ में पहली फिल्म होगी. ये फिल्म 1870 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है. ये फिल्म 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. राहुल सांकृत्यान फिल्म के डायरेक्टर हैं.

ये भी पढ़ें:- Video: 'सुनीता को धोखा देगा तो भीख मांगेगा...', गोविंदा की मां ने दी थी ऐसी चेतावनी