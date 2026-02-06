'धुरंधर 2' के छक्के छुड़ाएगी 'टॉक्सिक', रिलीज से पहले ही यश की फिल्म ने कमा लिए 120 करोड़
Toxic Theatrical Release: सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक अगले महीने सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. लेकिन रिलीज से पहले ही इस फिल्म ने अच्छी खासी कमाई कर ली है.
'केजीएफ' फेम एक्टर यश की आगामी फिल्म 'टॉक्सिक' अगले महीने रिलीज होने वाली है. रिलीज से पहले ही ये फिल्म काफी चर्चा में बनी हुई है. फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद पहले तो इसे लेकर विवाद हुआ. लेकिन इसी बीच इस फिल्म की रिलीज को लेकर फैंस एक्साइटेड भी हैं. अब खबरें हैं कि इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही अच्छी खासी कमाई कर ली है.
रिलीज से पहले कैसे हुई कमाई?
खबरें हैं कि यश की इस फिल्म ने रिलीज से पहले की 120 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. वो ऐसे कि फिल्म के मेकर्स ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (एपी-टीजी) में एक बड़ी डील की है. खबरों की मानें तो इस फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स दिल राजू की कंपनी एसवीसी (एसवी सिनेमाज) को 120 करोड़ में बेचे हैं. ये एक एक्सक्लूसिव और बहुत बड़ी डील बताई जा रही है, जिससे फिल्म ने रिलीज से पहले ही अच्छी खासी कमाई कर ली है.
The chaos is beginning to unfold.— KVN Productions (@KvnProductions) February 6, 2026
Toxic: A Fairy Tale for Grown-ups arrives in theaters across Andhra Pradesh and Telangana through @SVCRelease
Intoxicating the world from 19-03-2026.#DaddyIsHome #ToxicTheMovie#TOXIConMarch19th @TheNameIsYash#Nayanthara@humasqureshi… pic.twitter.com/1uB4RbQ9sg
'धुरंधर 2' के छूटेंगे पसीने
'टॉक्सिक' की रिलीज से पहले ही करोड़ों की कमाई का असर फिल्म के कलेक्शन पर भी देखने को मिलेगा. थिएटर्स ने इतनी बड़ी डील की है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म को लेकर कितना क्रेज है और इससे कितनी उम्मीदें हैं. ऐसे में 'धुरंधर 2' के कलेक्शन पर तो असर पड़ेगा ही साथ ही साथ 'धुरंधर' के बनाए हुए कई सारे रिकॉर्ड्स भी ये फिल्म तोड़ सकती है. तो ऐसे में 'धुरंधर 2' के पसीने छूटना तो तय है.
'टॉक्सिक' कब होगी रिलीज
बता दें कि यश स्टारर ये फिल्म 19 मार्च को रिलीज होने वाली है. फिल्म में मुख्य किरदार में यश हैं और उनके साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया जैसी एक्ट्रेसेस भी नजर आने वाली हैं. फिल्म का ट्रेलर बड़ा ही जोरदार है. बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' के बीच तगड़ा क्लैश होने वाला है. देखना दिलचस्प होगा कि दोनों में से कौन सी फिल्म को दर्शकों का ज्यादा प्यार मिलता है.
