'धुरंधर' के सेट पर रणवीर सिंह ने मांगी थीं तीन वैनिटी वैन? सच्चाई जानकर रह जाएंगे हैरान

रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' की रिलीज की तारीख हाल ही में अनाउंस हुई है. इसी के साथ इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा भी शुरू हो गई है. इसी बीच एक खबर ऐसी भी सामने आ रही है कि फिल्म में लीड रोल निभाने वाले एक्टर रणवीर सिंह ने फिल्म की शूटिंग के सेट पर तीन वैनिटी वैन की डिमांड की है! हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है ये फिल्म के एक सूत्र से पता भी चल गया है.

कहां से आई खबर?

दरअसल हाल ही में 'धुरंधर 2' की टीजर रिलीज किया गया है, लेकिन ये टीजर वही है जो लोगों ने 'धुरंधर' फिल्म के एंड क्रेडिट के दौरान देखा था. जिसे लेकर लोगों के बीच काफी रोष भी नजर आया. हाल ही में फिल्म ओटीटी पर भी रिलीज हुई है जिसमें लोगों ने एंड क्रेडिट को दोबारा देखा. जिसके जरिए ही रणवीर सिंह की तीन वैनिटी वैन को लोगों ने नोटिस किया है और सोशल मीडिया पर भी इसके फोटोज वायरल हो रहे हैं. इसमें रणवीर के किरदार 'हमजा अली मजारी' का नाम लिखा है और उनके साथ कितनी वैन हैं वो भी मेंशन है.

क्या है सच्चाई?

इस खबर की सच्चाई का जब पता लगाया गया तब असलियत सामने आई. प्रोडक्शन हाउस से जुड़े एक करीबी सूत्र ने मिड डे के साथ बातचीत में बताया कि, 'ये थाई वैन्स हैं जिनका 'धुरंधर' के एंड क्रेडिंट्स में जिक्र किया गया है, यहां बैंकॉक में बहुत लंबा शूटिंग शिड्यूल था. एक वैनिटी और दो कार (थाई वैन) एक्टर, उनके स्टाफ और लगेज आदि के शूटिंग लोकेशंस पर आने- जाने के लिए थीं.'

एक्टर के साथ थे पर्सनल शेफ

आगे इस सूत्र ने ये भी बताया कि एंड क्रेडिंट्स में हमने देखा ही है कि रणवीर सिंह दो अलग- अलग अवतारों में नजर आ रहे हैं. जिसके लिए उन्हें 15-25 किलो तक वजन बढ़ाना था. ऐसे में इस ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम और प्राइवेट शेफ की सेट पर जरूरत थी. ऐसे में उनके पास ज्यादा स्टाफ होना तो बनता ही था. इससे साफ है कि रणवीर सिंह ने तीन वैनिटी वैन की डिमांड नहीं की थी. बल्कि ये खबरें सोशल मीडिया से ही वारल हो रही हैं.

'धुरंधर 2' के बारे में

बता दें कि हाल ही में 'धुरंधर 2' का टीजर रिलीज हुआ है. इस टीजर के साथ ही फिल्म की रिलीज की तारीख का भी खुलासा हुआ है. ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.