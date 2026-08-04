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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'उदयनिधि स्टालिन के भद्दे जोक्स स्वीकार नहीं', कंगना रनौत ने तृषा कृष्णन का किया सपोर्ट

'उदयनिधि स्टालिन के भद्दे जोक्स स्वीकार नहीं', कंगना रनौत ने तृषा कृष्णन का किया सपोर्ट

Trisha Krishnan News: कंगना रनौत ने तृषा कृष्णन के सपोर्ट में पोस्ट किया है. उन्होंने कहा कि डबल मीनिंग और वल्गर जोक्स स्वीकार नहीं कि जाएंगे.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 04 Aug 2026 07:41 PM (IST)
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तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष और DMK नेता उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु के सीएम विजय की करीबी मित्र और एक्ट्रेस तृषा को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. अब एक्ट्रेस कंगना रनौत एक्ट्रेस तृषा के सपोर्ट में आ गई हैं. उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि डबल मीनिंग जोक्स स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

कंगना रनौत ने किया ये पोस्ट

कंगना रनौत ने पोस्ट कर लिखा, 'किसी भी सभ्य समाज में भद्दी गालियों और डबल मीनिंग अश्लील और भद्दे जोक्स का खुलेआम प्रदर्शन स्वीकार नहीं किया जाेगा.'

उन्होंने आगे लिखा, 'मिस्टर स्टालिन को उस अपराध के लिए जेल भेजा गया था. हो सकता है कि वो अब तक जमानत पर बाहर आ गए हों. लेकिन ये एक अच्छी मिसाल है.' आखिर में कंगना ने थंब्स अप की इमोजी बनाई.

क्या है पूरा मामला?
बता दें कि सोमवार को तमिलनाडु के तंजावुर में कावेरी जल अधिकारियों के विरोध प्रदर्श में उदयनिधि स्टालिन ने तृषा को लेकर डबल मीनिंग केंट किया था. इसक बाद टीवीके ने पुलिस में शिकायत दर्द करवाई और राष्ट्रीय महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज करवाई. फिर उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में लिया गया. इसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस को पूछताछ के बाद उदयनिधि स्टालिन को रिहा करने के आदेश दिए.

उदयनिधि स्टालिन के भद्दे जोक्स स्वीकार नहीं', कंगना रनौत ने तृषा कृष्णन का किया सपोर्ट

कंगना

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 04 Aug 2026 07:32 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Trisha Krishnan
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