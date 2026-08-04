'उदयनिधि स्टालिन के भद्दे जोक्स स्वीकार नहीं', कंगना रनौत ने तृषा कृष्णन का किया सपोर्ट

तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष और DMK नेता उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु के सीएम विजय की करीबी मित्र और एक्ट्रेस तृषा को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. अब एक्ट्रेस कंगना रनौत एक्ट्रेस तृषा के सपोर्ट में आ गई हैं. उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि डबल मीनिंग जोक्स स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

कंगना रनौत ने किया ये पोस्ट

कंगना रनौत ने पोस्ट कर लिखा, 'किसी भी सभ्य समाज में भद्दी गालियों और डबल मीनिंग अश्लील और भद्दे जोक्स का खुलेआम प्रदर्शन स्वीकार नहीं किया जाेगा.'

उन्होंने आगे लिखा, 'मिस्टर स्टालिन को उस अपराध के लिए जेल भेजा गया था. हो सकता है कि वो अब तक जमानत पर बाहर आ गए हों. लेकिन ये एक अच्छी मिसाल है.' आखिर में कंगना ने थंब्स अप की इमोजी बनाई.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि सोमवार को तमिलनाडु के तंजावुर में कावेरी जल अधिकारियों के विरोध प्रदर्श में उदयनिधि स्टालिन ने तृषा को लेकर डबल मीनिंग केंट किया था. इसक बाद टीवीके ने पुलिस में शिकायत दर्द करवाई और राष्ट्रीय महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज करवाई. फिर उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में लिया गया. इसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस को पूछताछ के बाद उदयनिधि स्टालिन को रिहा करने के आदेश दिए.





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