बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश, 5 फिल्में मचा रही धमाका, कौन मारेगा बाजी?

थिएटर में कई नई फिल्मों की धूम मची है. सनी देओल, इमरान हाशमी और सूर्या तीनों की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर क्लैश देखने को मिलेगा. 14 अगस्त को थिएटर में 5 फिल्में रिलीज हुई हैं. दो बॉलीवुड, दो साउथ और एक हॉलीवुड. आज बॉक्स ऑफिस पर धमाका होने वाला है. आइए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में.

'बंटवारा 1947'

इस फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है. आमिर खान ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, करण देओल, शबाना आजमी जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को लेकर जबरदस्त बज है. सनी देओल को उनके एक्शन अवतार में देखने के लिए फैंस बेसब्र हैं. फिल्म के फर्स्ट रिव्यू सामने आ गए हैं. ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने फिल्म को साढ़े 3 स्टार्स दिए हैं. उन्होंने फिल्म को पावरफुल बताया. पिंकविला के मुताबिक, फिल्म के ओपनिंग डे पर 5-7 करोड़ के बीच कमाने का प्रीडिक्शन है.

ये भी पढ़ें- Awarapan 2 X Review: रिलीज होते ही छाई 'आवारापन 2', इमरान हाशमी की एक्टिंग के कायल हुए लोग, बोले- 'ब्लॉकबस्टर है फिल्म'

'आवारापन 2'

फिल्म 'आवारापन 2' को नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है. फिल्म का जॉनर रोमांस-एडवेंचर है. फिल्म में इमरान हाश्मी, दिशा पाटनी, शबाना आजमी, सुविंदर विक्की जैसे स्टार्स लीड रोल में हैं. फिल्म को विशेष भट्ट और मुकेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म से इमरान हाशमी बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं. पिंकविला के मुताबिक, फिल्म के पहले दिन 19 से 21 करोड़ के बीच कमाने का अनुमान है. ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने फिल्म को 4 स्टार्स रेटिंग दी है. फिल्म 12 बजे तक 2 करोड़ की कमाई कर चुकी हैं.

View this post on Instagram A post shared by Taran Adarsh (@taranadarsh)

'विश्वनाथ एंड सन्स'

इस फिल्म में सूर्या लीड रोल में हैं. फिल्म का जॉनर रोमांस है. वेंकी अटुलुरी ने फिल्म को डायरेक्ट किया है. नवीन नूली फिल्म के एडिटर हैं. फिल्म तमिल भाषा में रिलीज हुई है. इस फिल्म को फैंस से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म में सूर्या के अलावा ममिता बैजू, रवीना टंडन, राधिका, योगी बाबू जैसे स्टार्स हैं. फिल्म भले ही तमिल भाषा में रिलीज हुई है. लेकिन 'बंटवारा 1947' और 'आवारापन 2' जैसी हिंदी फिल्मों को कड़ी टक्कर दे रही है.

ये भी पढ़ें- 8 साल पहले बॉयफ्रेंड संग की थी सगाई, अब पूजा बेदी क्यों नहीं करेंगी मंगेतर मानेक कॉन्ट्रैक्टर से शादी? चौंका देगी वजह

'Makutam'

ये एक्शन ड्रामा है. फिल्म को विशाल कृष्णा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अंजलि और दुशारा विजयन लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी एक ऐसे पिता की है, जिसे अपने बेटे को दुश्मनों से बचाने के लिए अपने हिंसक पास्ट का सामना करना पड़ता है. फिल्म का म्यूजिका जी. वी. प्रकाश कुमार ने डायरेक्ट किया है. फिल्म तेलुगू भाषा में है.

'द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट'

ये साई-फाई एडवेंचर फिल्म है. इसका रनटाइम 1 घंटा 40 मिनट है. फिल्म को डेविड रॉबर्ट मिशेल ने डायरेक्ट किया है.

अब देखना होगा कि बॉक्स ऑफिस पर कौनसी फिल्म धमाका करती है और कौनसी फिल्म पिछड़ जाती है.