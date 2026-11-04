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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा10 साल डेट करने के बाद नागार्जुन से क्यों अलग हो गईं तबू? सामने आई थी यह बड़ी वजह

10 साल डेट करने के बाद नागार्जुन से क्यों अलग हो गईं तबू? सामने आई थी यह बड़ी वजह

नागार्जुन और तबू का रिश्ता एक समय काफी चर्चा में रहा था. खबरों के मुताबिक, दोनों करीब 10 साल तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन फिर अलग हो गए. आखिर क्या थी इस ब्रेकअप की वजह?

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 04 Nov 2026 01:14 PM (IST)
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साउथ सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी की 100वीं फिल्म 'किंग 100' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म में एक्ट्रेस तबू भी अहम भूमिका में नजर आएंगी. 4 नवंबर को तब्बू के 55वें जन्मदिन पर मेकर्स ने फिल्म से उनका पहला लुक जारी कर दिया है. फिल्म में वो 'महंती झांसी रानी' का किरदार निभाती दिखाई देंगी. 'किंग 100' के जरिए नागार्जुन और तबू एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे.

दोनों को साथ देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था, जब दोनों अपनी फिल्मों के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहते थे. मीडिया रिपोट्स के अनुसार, दोनों करीब 10 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे. हालांकि, इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद भी उनकी लव स्टोरी अधूरी रह गई. आइए जानते हैं दोनों की मुलाकात से लेकर अलग होने तक की पूरी कहानी.

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फिल्म के सेट पर हुई थी पहली मुलाकात

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, नागार्जुन और तबू एक-दूसरे को डेट कर चुके हैं. दोनों की पहली मुलाकात साल 1996 में तेलुगु फिल्म 'निन्ने पेल्लाडाटा' के सेट पर हुई थी. साथ काम करते-करते दोनों की दोस्ती हो गई. इस फिल्म में उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. इसी फिल्म के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने की खबरें सामने आने लगीं.

 
 
 
 
 
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'आविदा मा आविदे' में भी किया साथ काम

इसके बाद नागार्जुन और तबू साल 1998 में फिल्म 'आविदा मा आविदे' में भी साथ नजर आए. इस दौरान दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. बताया जाता है कि उनका रिश्ता करीब 10 साल तक चला. हालांकि, दोनों ने कभी अपने अफेयर को लेकर खुलकर बात नहीं की.

शादीशुदा थे नागार्जुन, इसलिए अधूरी रह गई लव स्टोरी?

नागार्जुन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने पहली शादी लक्ष्मी दग्गुबाती से की थी. हालांकि, कुछ साल बाद दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद नागार्जुन ने साल 1992 में एक्ट्रेस अमला अक्किनेनी से शादी कर ली. रिपोर्ट्स के मुताबिक, तबू और नागार्जुन की नजदीकियों के दौरान भी नागार्जुन शादीशुदा थे. 

10 साल डेट करने के बाद नागार्जुन से क्यों अलग हो गईं तबू? सामने आई थी यह बड़ी वजह

कहा जाता है कि तबू इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थीं, लेकिन नागार्जुन अपनी शादी खत्म नहीं करना चाहते थे. इसी वजह से दोनों का रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया. हालांकि, दोनों में से किसी ने भी कभी अपने ब्रेकअप की वजह की पुष्टि नहीं की.

नागार्जुन ने तबू को बताया था खास दोस्त

नागार्जुन और तबू के रिश्ते को लेकर कई बार सवाल उठे, लेकिन दोनों ने हमेशा एक-दूसरे के लिए अच्छी दोस्ती की बात कही. साल 2017 में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में नागार्जुन ने तबू को अपनी बहुत अच्छी दोस्त बताया था. उन्होंने कहा था कि जब भी तबू का नाम आता है, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. वहीं, तबू ने भी करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' में नागार्जुन को अपने सबसे करीबी लोगों में से एक बताया था.

10 साल डेट करने के बाद नागार्जुन से क्यों अलग हो गईं तबू? सामने आई थी यह बड़ी वजह

अमला के साथ भी अच्छी है तबू की दोस्ती

नागार्जुन और तबू के अफेयर की खबरों के बीच उनकी पत्नी अमला अक्किनेनी का नाम भी कई बार चर्चा में आया. एक इंटरव्यू में अमला ने तबू को अपनी अच्छी दोस्त बताया था. उन्होंने कहा था कि तबू जब भी हैदराबाद आती हैं, तो उनके घर पर ही रुकती हैं. अमला ने यह भी कहा था कि उन्हें अपने पति पर पूरा भरोसा है और वो इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देतीं.

'किंग 100' के बारे में जानिए

अब 'किंग 100' के जरिए नागार्जुन और तब्बू एक बार फिर साथ नजर आने वाले हैं. ऐसे में दोनों की पुरानी दोस्ती और कथित अफेयर की कहानी भी एक बार फिर चर्चा में है. फिल्म दुनियाभर के सिनेमाघरों में 24 दिसंबर को रिलीज होगी. आरए कार्तिक के निर्देशन में बनी इस फिल्म को अन्नपूर्णा स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है, जबकि इसका म्यूजिक देवी श्री प्रसाद ने तैयार किया है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 04 Nov 2026 01:14 PM (IST)
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