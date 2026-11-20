तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर की लव स्टोरी भी फिल्म के सेट से ही शुरू हुई थी. दोनों की पहली मुलाकात साल 2000 में फिल्म 'वंशी' के सेट पर हुई थी. इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. दोनों ने करीब पांच साल तक अपने रिश्ते को मीडिया की नजरों से दूर रखा. महेश बाबू और नम्रता ने 10 फरवरी 2005 को तेलुगु रीति-रिवाजों से शादी की. शादी के बाद नम्रता ने अपने एक्टिंग करियर से दूरी बना ली और परिवार के साथ-साथ महेश बाबू के करियर को सपोर्ट करने पर ध्यान दिया. दोनों के घर साल 2006 में बेटे गौतम और 2012 में बेटी सितारा का जन्म हुआ.