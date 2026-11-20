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सामंथा-राज से रश्मिका-विजय तक, साथ काम करते-करते एक-दूसरे को दिल दे बैठे ये तेलुगु कपल्स
विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना से लेकर सामंथा रुथ प्रभु-राज निदिमोरू तक तेलुगु सिनेमा में ऐसे कई सेलिब्रिटी कपल हैं, जिनकी लव स्टोरी फिल्म के सेट से शुरू हुई है.
तेलुगु सिनेमा में ऐसे कई सेलिब्रिटी कपल हैं, जिनकी लव स्टोरी फिल्म के सेट से शुरू हुई और आगे चलकर शादी तक पहुंची. नागार्जुन और अमाला से लेकर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना तक, आइए जानते हैं इन सितारों की दिलचस्प लव स्टोरी बारे में.
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Published at : 20 Nov 2026 02:39 PM (IST)
Tags :Samantha Ruth Prabhu
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