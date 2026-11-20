दक्षिण भारतीय सिनेमा की मशहूर ऑस्ट्रे सामंथा रूत प्रभु 39 साल की उम्र एम् म आ बन स चुकी हैं, उन्होंने और उनकी आपत्ति एवं डायरेक्टर राज निदिमोरू ने पहले बच्चे के रूप में बेटे का वेलकम किया. बेटे को कपल ने 'देव' नाम दिया है. देव का अर्थ भगवान होता हैं. वैसे आपको बता दें कि सामंथा एके अलावा पहले और भी कई सेलिब्रिटीज ने अपने बच्चों को यूनिक नाम दिए हैं. ऐसे में आइए कुछ सेलिब्रिटी के बच्चों का नाम अर्थ सहित जानते हैं.

'वामिका' और 'अकाय'

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली दो बच्चों के पेरेंट्स हैं. कपल ने पहले बेटी वामिका का वेलकम किया था. बता दें कि वामिका, देवी दुर्गा का एक नाम है. बाद में अनुष्का और विराट ने बेटे अकाय का स्वागत किया. अकाय नाम का अर्थ निराकार यानी जिसका कोई आकार नहीं हैं.

'राहा'

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी का नाम राहा है. राहा का जन्म नवंबर 2023 में हुआ था. राहा नाम का अर्थ 'खुशी' और 'शांति' होता है.

एवारा

सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी ने क्रिकेटर केएल राहुल से शादी की थी, इसके बाद कपल ने बेटी का वेलकम किया जसी उन्होंने एवारा (Evaarah) नामा दिया, इसका नामा का अर्थ भगवान का उपहार होता हैं.

वायु

सोनम कपूर और आनंद आहूजा के बेटे का नाम वायु है. वायु का अर्थ हवा होता है. वहीं इसका संबंध हनुमान जी के आध्यात्मिक पिता और पवन देव से भी है.

अबराम खान

शाहरुख खान और गौरी खान के सबसे छोटे बेटे का नाम अबराम खान है. अबराम नाम दो धर्म और दो संस्कृतियों का समावेश है. इसका संबंध पैगंबर इब्राहिम और भगवान श्री राम से है.

'अव्यान'

बॉलीवुड अदाकारा दीया मिर्जा ने अपने बेटे को अव्यान नाम दिया था जो भगवान श्री गणेश का एक नाम है.

वेदाविद

एक्ट्रेस यामी गौतम और डायरेक्टर आदित्य धर ने अपने बेटे को वेदाविद नाम दिया है. इसका मतलब 'वेदों को जानने वाला' होता है.

'नीर'

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और सांसद राघव चड्ढा ने साल 2023 में शादी रचाई थी. वहीं बाद में कपल ने बेटे का वेलकम किया जिसे उन्होंने नीर नाम दिया. जिसका मतलब पानी या जल होता है. वहीं इसे पवित्रता और दिव्यता के साथ जोड़कर भी देखा जाता है.