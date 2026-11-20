दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की छवि एक फैमली मैन की भी है. लाखों दिलों पर राज करने वाले अल्लू अर्जुन अपने परिवार के काफी करीब हैं. अपने काम में बेहद बिजी होने के बावजूद अक्सर ही वो परिवार के लिए टाइम निकालकर उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आते हैं. एक बार फिर से बिजी शेड्यूल के बीच वो परिवार संग श्रीलंका रवाना हो चुके हैं. भारत से बाहर एक्टर समंदर के पार दूसरे देश में अपनी बेटी अरहा का जन्मदिन मनाएंगे.

परिवार संग श्रीलंका रवाना हुए अल्लू अर्जुन

सूत्रों से प्रपात जानकारी के मुताबिक अल्लू अर्जुन अपने परिवार के साथ श्रीलंका रवाना होने वाले थे और अब वो भारत से श्रीलंका के लिए उड़ान भी भर चुके हैं. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में एक्टर को अपनी पत्नी स्नेहा रेड्डी, बेटी अरहा और बेटे अल्लू अयान के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.

श्रीलंका में मनाएंगे बेटी अरहा का 10वां जन्मदिन

अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी फिल्मों के काम को लेकर काफी ज्यादा बिजी हैं. हालांकि अपनी लाडली अरहा के लिए उन्होंने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला और भारत से बाहर रवाना हो चुके हैं. हर बार की तरह इस बार भी वो बेटी के बर्थडे को खास और यादगार बनाएंगे. श्रीलंका में एक्टर कल यानी 21 नवंबर को अरहा का 10वां जन्मदिन परिवार संग मनाएंगे.

दो बच्चों के पिता हैं आलू अर्जुन

44 साल के अल्लू अर्जुन ने साल 2011 में स्नेहा रेड्डी से ब्याह रचाया था. इसके बाद कपल ने दो बच्चों का वेलकम किया. अरहा के अलावा उनका एक बेटा अल्लू अयान भी है. जहां अरहा कल 10 साल की होने वाली हैं तो वहीं अयान की उम्र 12 साल है.

अब 1000 करोड़ी 'राका' में आएंगे नजर

'पुष्पा' और 'पुष्पा 2' जैसी फिल्मों से न सिर्फ पूरे भारत में बल्कि दुनियाभर में लोकप्रिय हुए अल्लू अर्जुन इन दिनों फिल्म 'राका' पर काम कर रहे हैं, जिसके डायरेक्टर एटली कुमार हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का बजट 1 हजार करोड़ रूपये तक है. इसमें अल्लू के साथ बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आएंगी. ये फिल्म दिसंबर 2027 में बड़े पर्दे पर दस्तक देगी.