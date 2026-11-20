धनुष फिल्म 'ओम चैप्टर 1' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो कि अब खत्म हो गया है. सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद से ही फिल्म छा गई है और इसने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की. ये रिकॉर्ड ब्रेकर फिल्म साबित हुई है. इसने पहले दिन दो बड़े रिकॉर्ड बना दिए हैं.

दरअसल, 'ओम चैप्टर 1' ने तमिल का 2026 का बड़ा रिकॉर्ड तो बनाया साथ ही ये धनुष के करियर की भी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन चुकी है. इसने 'तेरे इश्क में' की फर्स्ट डे कमाई का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. चलिए बताते हैं इसका ओपनिंग डे कलेक्शन.

'ओम चैप्टर 1' का डे-1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

तमिल फिल्म 'ओम चैप्टर 1' को लेकर अच्छा खासा बज बना हुआ है. इसे स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिल रहा है. धनुष की एक्टिंग के साथ ममूटी की जोड़ी को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 15.16 करोड़ का बिजनेस 9.30 बजे तक कर लिया है.

- इसने तमिल में 11.39 करोड़, तेलुगु में 3.42 करोड़ और हिंदी में 35 लाख की कमाई कर ली है.

- इसे 6,388 शोज मिले और इस पर 41.7% की ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई है.



'ओम चैप्टर 1' बनी धनुष की बिगेस्ट ओपनर फिल्म

कोईमोई के अनुसार, 'ओम चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड पहले ही दिन बना दिया है. ये एक्टर के करियर की बड़ी ओपनर फिल्म बन चुकी है. धनुष के करियर की बड़ी ओपनर फिल्म 'तेरे इश्क में' थी, जिसने 15.81 करोड़ का कारोबार किया था. इसे अब 'ओम चैप्टर 1' ने पीछे छोड़ दिया है.

2026 की कॉलीवुड की तीसरी बिगेस्ट ओपनर बनी (नेट)

इतना ही नहीं, 'ओम चैप्टर 1' ने कॉलीवुड का भी 2026 का बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. सैकनिल्क के अनुसार, इसने 'करुप्पु' का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसने पहले दिन 13.10 करोड़ का बिजनेस किया था. इसमें 'विश्वनाथ एंड सन्स' का नाम भी शामिल है. देखिए 2026 की टॉप 10 हाईएस्ट ओपनर कॉलीवुड फिल्में...

1. जेलर 2- 43.35 करोड़

2. जन नायकन- 38.20 करोड़

3. ओम चैप्टर 1- 15.16 करोड़ (रनिंग)

4. सीन- 16.15 करोड़

5. करुप्पु- 13.10 करोड़

6. पराशक्ति- 12.50 करोड़

7. विश्वनाथ एंड सन्स- 9.15 करोड़

8. लव इंश्योरेंस कंपनी- 5.65 करोड़

9. कारा- 4.95 करोड़

10. मंदादि- 4 करोड़

'ओम चैप्टर 1' के बारे में

बहरहाल, अगर 'ओम चैप्टर 1' के बारे में बात की जाए तो ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. इसे 'अमरन' फेम राजकुमार पेरियासामी ने लिखा है और उन्होंने ही इसका निर्देशन भी किया है. फिल्म में लाल चंदन की अवैध तस्करी की कहानी को दिखाया गया है. फिल्म में धनुष और ममूटी अहम रोल में हैं.