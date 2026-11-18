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सामंथा ने रेड सूट में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, पति राज निदिमोरू संग आने वाले नन्हे मेहमान के लिए की पूजा
सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू जल्द ही अपने घर नन्हे मेहमान का वेलकम करने वाले हैं. बच्चे के आने से पहले दोनों ने घर पर पूजा की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं.
एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु और उनके पति राज निदिमोरू जल्द ही पैरेंट्स बनने वाले हैं. इस बीच सामंथा ने घर पर हुई एक खास रस्म की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें दोनों परिवारों के बड़े उन्हें आशीर्वाद देते नजर आए.
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Published at : 18 Nov 2026 02:45 PM (IST)
Tags :Samantha Ruth Prabhu
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