एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में सिर्फ 'हम' लिखा और साथ में सफेद दिल वाला इमोजी बनाया. उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं. फैंस भी सामंथा को बधाई दे रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं.