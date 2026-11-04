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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बड़े ऑफर्स थे पर मैंने साइन नहीं की...' 857 करोड़ी 'स्त्री 2' के बाद श्रद्धा कपूर ने क्यों लिया था लंबा ब्रेक?

'बड़े ऑफर्स थे पर मैंने साइन नहीं की...' 857 करोड़ी 'स्त्री 2' के बाद श्रद्धा कपूर ने क्यों लिया था लंबा ब्रेक?

'स्त्री 2' के बाद श्रद्धा कपूर ने फिल्मों से ब्रेक लेने के फैसला पर बात की है. उन्होंने बताया कि कई बड़े ऑफर्स और अच्छी फीस मिलने के बावजूद उन्होंने फिल्में साइन नहीं कीं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 04 Nov 2026 11:11 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ईठा को लेकर इंटरनेट पर सुर्खियों में हैं. इससे पहले वो साल 2024 में आई हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'स्त्री 2' में नजर आई थीं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी थी.  इसने दुनियाभर में 875 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.

अब उन्होंने खुलासा किया कि वो 'स्त्री 2' के बाद कोई फिल्में क्यों साइन नहीं की. 

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'स्त्री 2' के बाद श्रद्धा कपूर ने क्यों लिया था ब्रेक?
हाल ही में इंस्टाग्राम पर हुए एक 'आस्क मी एनिथिंग' AMA सेशन में श्रद्धा ने बताया कि 'स्त्री 2' की जबरदस्त सफलता के बाद भी उन्होंने कोई फिल्म साइन क्यों नहीं की थी. 'स्त्री 2' की सफलता के बाद श्रद्धा को कई फिल्मों के ऑफर मिले और अच्छी फीस भी दी जा रही थी. इसके बावजूद उन्होंने जल्दबाजी में कोई फिल्म साइन नहीं की. एक्ट्रेस किसी ऐसी कहानी का इंतजार करना चाहती थीं, जिससे वो खुद जुड़ाव महसूस कर सकें. 

AMA सेशन के दौरान एक फैन ने श्रद्धा कपूर से पूछा कि करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही यंग लड़कियों को वो क्या सलाह देना चाहेंगी? इस पर एक्ट्रेस ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया. उन्होंने कहा, 'मैं आपको अपने बारे में बताती हूं. 'स्त्री 2' के बाद मुझे कई फिल्मों के ऑफर मिले थे. मुझे काफी अच्छी फीस भी ऑफर की गई थी. लेकिन मैंने तय कर लिया था कि जब तक मुझे अपनी पसंद की सही कहानी नहीं मिलती, तब तक मैं कोई फिल्म साइन नहीं करूंगी.'

बड़े ऑफर्स थे पर मैंने साइन नहीं की...' 857 करोड़ी 'स्त्री 2' के बाद श्रद्धा कपूर ने क्यों लिया था लंबा ब्रेक?

उन्होंने कहा, 'बेशक, जिस चीज को आप सच में चाहते हैं, उसका इंतजार करना मुश्किल होता है. लेकिन आज मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने इंतजार करने का फैसला लिया.' श्रद्धा ने उन लोगों को भी एक छोटी-सी सलाह दी, जो इसी तरह के फैसले लेने में उलझन महसूस करते हैं. एक्ट्रेस ने कहा, 'अपने दिल की उस छोटी-सी आवाज को सुनें. कई बार ये मुश्किल होता है, लेकिन इसका नतीजा बहुत अच्छा होता है.'

Shraddha on why she didn't sign any movie even after the success of Stree 2
by u/reelshittttt in BollyBlindsNGossip

 श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म 'ईठा'
30 अक्टूबर को मैडॉक फिल्म्स और कठपुतली क्रिएशंस ने श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' का शानदार ट्रेलर रिलीज किया. फिल्म में श्रद्धा, ईठा बाई के किरदार में नजर आएंगी.

 
 
 
 
 
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ये लावणी की एक मशहूर हस्ती की जिंदगी से प्रेरित म्यूजिकल ड्रामा है. ये फिल्म 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 04 Nov 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Shraddha Kapoor
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