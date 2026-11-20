इन तस्वीरों में अनिरुद्ध रविचंदर अपनी पत्नी काव्या मारन का हाथ थामे नजर आ रहे हैं. दोनों साथ में काफी खुश नजर आ रहे हैं. कपल की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है. कहीं दोनों हाथों में हाथ डाले दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं परिवार और करीबी लोगों के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं.