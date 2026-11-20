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Photos: पत्नी काव्या मारन का हाथ थामे नजर आए अनिरुद्ध रविचंदर, कपल ने रजनीकांत संग भी दिए पोज
अनिरुद्ध रविचंदर ने पत्नी काव्या मारन के साथ अपनी शादी की कुछ नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में कपल की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है.
साउथ के मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने बिजनेसवुमन काव्या मारन के साथ ग्रीस में शादी रचाई थी. अब अनिरुद्ध ने शादी की कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो पत्नी काव्या के साथ रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों में सुपरस्टार रजनीकांत की झलक ने भी फैंस का ध्यान खींच लिया है.
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Published at : 20 Nov 2026 04:43 PM (IST)
Tags :Anirudh Ravichander
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