विजय देवरकोंडा आज भारतीय सिनेमा के सबसे टैलेंटेड पैन-इंडिया स्टार्स में गिने जाते हैं. अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और यादगार परफॉर्मेंस के दम पर उन्होंने ऐसे किरदार निभाए हैं, जो फिल्म खत्म होने के बाद भी दर्शकों के जहन में बने रहते हैं. अब विजय एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपनी दो मोस्ट अवेटेड फिल्मों 'राणा बाली' और 'राउडी जनार्दन' के साथ धमाल मचाने की तैयारी में हैं.

एक बार फिर अपनी एक्टिंग का हुनर ​​दिखाते हुए, विजय इन फिल्मों में दो बिल्कुल अलग-अलग किरदार निभाते नजर आएंगे. 'राणा बाली' में, वो जाने-माने फिल्ममेकर राहुल सांकृत्यायन के साथ फिर से काम कर रहे हैं, ये एक ऐसा कोलैबोरेशन है जो पहले भी सफल साबित हो चुका है. वहीं, राउडी जनार्दन में वो डायरेक्टर रवि किरण कोला के साथ काम कर रहे हैं, जो उन्हें एक बिल्कुल अलग कहानी वाली जगह पर ले जाता है.

दोनों फिल्में सच्ची कहानियों पर आधारित हैं और ऐसी कम जानी-मानी घटनाओं के इर्द-गिर्द घूमती हैं जिन्हें सामने लाया जाएगा. इन फिल्मों में विजय देवरकोंडा दो असली लेकिन कम चर्चित किरदारों से प्रेरित पावरफुल, लेयर्ड रोल निभाते नजर आएंगे. हर किरदार पर्सनैलिटी, गहराई और इमोशन में बिल्कुल अलग है, और इन्हें दो ऐसी घटनाओं से आकार मिला है जो ज़्यादातर लोगों की नजर से दूर रही हैं. अपने मूल में मजबूत, कहानी-आधारित नैरेटिव के साथ, राणा बाली और राउडी जनार्दन विजय से दमदार परफॉर्मेंस का वादा करते हैं और दर्शकों पर एक लंबे समय तक रहने वाली छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं.

View this post on Instagram A post shared by Vijay Deverakonda (@thedeverakonda)

विजय देवरकोंडा ने भी अपने सोशल मीडिया पर दो अलग-अलग डायरेक्टर्स के साथ इन दो अलग-अलग फिल्मों पर काम करने की बात मानी, और साथ ही मीनिंगफुल और असरदार सिनेमा देने की अपनी कमिटमेंट को भी दोहराया. उन्होंने लिखा: सबसे जोशीले लोग बहुत पैशनेट कहानीकार.

राणा बाली के साथ विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे, जिससे गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड के बाद दर्शकों की पसंदीदा जोड़ी की वापसी हो रही है. यह फिल्म विजय देवरकोंडा की प्रतिष्ठित माइश्री मूवी मेकर्स बैनर के साथ तीसरी साझेदारी भी है, जिसे नवीन येरनेनी और वाई. रवि शंकर संभाल रहे हैं. यही प्रोडक्शन हाउस ग्लोबली चर्चित पुष्पा फ्रैंचाइज के पीछे है. एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए, ये फिल्म विजय को एक बार फिर निर्देशक राहुल सांकृत्यायन के साथ जोड़ती है, जिनके साथ उनकी सुपरहिट टैक्सीवाला बनी थी. टी-सीरीज द्वारा प्रस्तुत और अजय, अतुल की दमदार म्यूजिक के साथ, राणा बाली स्केल, इंटेंसिटी और ग्रैंडनेस का पूरा वादा करती है.

वहीं दूसरी ओर, राउडी जनार्दन में विजय देवरकोंडा एक बिल्कुल अलग अंदाज और दुनिया में कदम रखते नजर आएंगे. रवि किरण कोला के निर्देशन में बन रही ये फिल्म अलग तरह की कहानी के जरिए विजय की वर्सेटिलिटी को फिर से साबित करती है.