‘अख्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ’, तस्करी की एक्ट्रेस ने बांधे तारीफों के पुल
Amruta Khanvilkar: इमरान हाशमी के साथ वेब सीरीज ‘तस्करी’ में नजर आईं एक्ट्रेस अमृता खानविलकर ने इन दिनों चर्चा में हैं. अपने हालिया इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने इमरान हाशमी की खूब तारिफ की हैं.
इमरान हाशमी के साथ वेब सीरीज ‘तस्करी’ में नजर आईं एक्ट्रेस अमृता खानविलकर इन दिनों ओटीटी पर धाक जमा रही हैं. वो बैक-टू-बैक फिल्मों और सीरीज में दिख रही हैं. एक्ट्रेस ने अपने हालिया इंटरव्यू में इमरान हाशमी को लेकर बात की और उनकी खूब तारिफ की हैं.
Published at : 31 Jan 2026 02:25 PM (IST)
