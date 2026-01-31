हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'अख्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ', तस्करी की एक्ट्रेस ने बांधे तारीफों के पुल

‘अख्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ’, तस्करी की एक्ट्रेस ने बांधे तारीफों के पुल

Amruta Khanvilkar: इमरान हाशमी के साथ वेब सीरीज ‘तस्करी’ में नजर आईं एक्ट्रेस अमृता खानविलकर ने इन दिनों चर्चा में हैं. अपने हालिया इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने इमरान हाशमी की खूब तारिफ की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Jan 2026 02:25 PM (IST)
Amruta Khanvilkar: इमरान हाशमी के साथ वेब सीरीज ‘तस्करी’ में नजर आईं एक्ट्रेस अमृता खानविलकर ने इन दिनों चर्चा में हैं. अपने हालिया इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने इमरान हाशमी की खूब तारिफ की हैं.

इमरान हाशमी के साथ वेब सीरीज ‘तस्करी’ में नजर आईं एक्ट्रेस अमृता खानविलकर इन दिनों ओटीटी पर धाक जमा रही हैं. वो बैक-टू-बैक फिल्मों और सीरीज में दिख रही हैं. एक्ट्रेस ने अपने हालिया इंटरव्यू में इमरान हाशमी को लेकर बात की और उनकी खूब तारिफ की हैं.

टीवी, फिल्म और ओटीटी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकीं एक्ट्रेस अमृता खानविलकर के लिए साल 2026 की शुरुआत बेहद खास रही है.
टीवी, फिल्म और ओटीटी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुकीं एक्ट्रेस अमृता खानविलकर के लिए साल 2026 की शुरुआत बेहद खास रही है.
इस साल उनकी दो वेब सीरीज रिलीज हुईं, जिनमें से एक सीरीज 'तस्करी' में उन्होंने इमरान हाशमी के साथ स्क्रीन शेयर की है.
इस साल उनकी दो वेब सीरीज रिलीज हुईं, जिनमें से एक सीरीज 'तस्करी' में उन्होंने इमरान हाशमी के साथ स्क्रीन शेयर की है.
Published at : 31 Jan 2026 02:25 PM (IST)
Emraan Hashmi Amruta Khanvilkar Taskaree: The Smuggler's Web

