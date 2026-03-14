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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमा'मेड इन कोरिया' की ये एक्ट्रेस है बला की खूबसूरत, प्रियंका मोहन की एक-एक तस्वीरें दिल लूट लेंगी

'मेड इन कोरिया' की ये एक्ट्रेस है बला की खूबसूरत, प्रियंका मोहन की एक-एक तस्वीरें दिल लूट लेंगी

Priyanka Mohan Photos: फिल्म 'मेड इन कोरिया' की एक्ट्रेस प्रियंका मोहन अपनी एक्टिंग के साथ-साथ स्टाइलिश फैशन के लिए भी जानी जाती है. इसी बीच आइए उनकी कुछ ग्लैमरस तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Mar 2026 10:17 AM (IST)
Priyanka Mohan Photos: फिल्म 'मेड इन कोरिया' की एक्ट्रेस प्रियंका मोहन अपनी एक्टिंग के साथ-साथ स्टाइलिश फैशन के लिए भी जानी जाती है. इसी बीच आइए उनकी कुछ ग्लैमरस तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.

साउथ एक्ट्रेस प्रियंका मोहन की फिल्म 'मेड इन कोरिया' हाल ही में ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. रिलीज के बाद से फिल्म को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और प्रियंका के परफॉर्मेंस की भी जमकर तारीफ हो रही हैं. प्रियंका मोहन सिर्फ अभिनय से ही नहीं, बल्कि अपने फैशन सेंस से भी दर्शकों का दिल जीत लेती है. इसी बीच आइए प्रियंका की उन तस्वीरों को देखते हैं, जिनमें उनके ग्लैमरस और एलिगेंट लुक ने फैंस का ध्यान खींच लिया है.

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इस तस्वीर में प्रियंका एक फ्लोरल प्रिंट के स्लीवलेस कुर्ती में नजर आ रही है, जिसका हॉल्टर नेक डिजाइन उनकी खूबसूरती को निखार रहा है. साथ ही उनका न्यूड मेकअप और ब्राउन शेड का लिपस्टिक उन्हें एलिगेंट बना रहा है.
इस तस्वीर में प्रियंका एक फ्लोरल प्रिंट के स्लीवलेस कुर्ती में नजर आ रही है, जिसका हॉल्टर नेक डिजाइन उनकी खूबसूरती को निखार रहा है. साथ ही उनका न्यूड मेकअप और ब्राउन शेड का लिपस्टिक उन्हें एलिगेंट बना रहा है.
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इसमें प्रियंका ने एक गोल्डन मिनी ड्रेस पहना है, जिसमें मैटेलिक फिनिश किया गया है. अपने इस लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने बोल्ड और डार्क मेकअप किया है, जो बहुत शानदार लग रहा है.
इसमें प्रियंका ने एक गोल्डन मिनी ड्रेस पहना है, जिसमें मैटेलिक फिनिश किया गया है. अपने इस लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने बोल्ड और डार्क मेकअप किया है, जो बहुत शानदार लग रहा है.
Published at : 14 Mar 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
'South Cinema' Priyanka Mohan Made In Korea Movie

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