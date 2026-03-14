'मेड इन कोरिया' की ये एक्ट्रेस है बला की खूबसूरत, प्रियंका मोहन की एक-एक तस्वीरें दिल लूट लेंगी

इस तस्वीर में प्रियंका एक फ्लोरल प्रिंट के स्लीवलेस कुर्ती में नजर आ रही है, जिसका हॉल्टर नेक डिजाइन उनकी खूबसूरती को निखार रहा है. साथ ही उनका न्यूड मेकअप और ब्राउन शेड का लिपस्टिक उन्हें एलिगेंट बना रहा है.