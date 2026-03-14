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'मेड इन कोरिया' की ये एक्ट्रेस है बला की खूबसूरत, प्रियंका मोहन की एक-एक तस्वीरें दिल लूट लेंगी
Priyanka Mohan Photos: फिल्म 'मेड इन कोरिया' की एक्ट्रेस प्रियंका मोहन अपनी एक्टिंग के साथ-साथ स्टाइलिश फैशन के लिए भी जानी जाती है. इसी बीच आइए उनकी कुछ ग्लैमरस तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.
साउथ एक्ट्रेस प्रियंका मोहन की फिल्म 'मेड इन कोरिया' हाल ही में ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. रिलीज के बाद से फिल्म को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और प्रियंका के परफॉर्मेंस की भी जमकर तारीफ हो रही हैं. प्रियंका मोहन सिर्फ अभिनय से ही नहीं, बल्कि अपने फैशन सेंस से भी दर्शकों का दिल जीत लेती है. इसी बीच आइए प्रियंका की उन तस्वीरों को देखते हैं, जिनमें उनके ग्लैमरस और एलिगेंट लुक ने फैंस का ध्यान खींच लिया है.
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Published at : 14 Mar 2026 10:17 AM (IST)
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