साउथ सिनेमा की पॉपुलर जोड़ियों में शुमार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बाद पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं. ये जोड़ी जल्द ही फिल्म 'रणबाली' में दिखेंगी जो इसी महीने रिलीज होने वाली है. फिलहाल फैंस इसके ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं और अब मेकर्स ने बता दिया है कि आखिर इसका ट्रेलर कब रिलीज किया जाएगा?

कब आएगा 'रणबाली' का ट्रेलर?

रणबाली एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें विजय एक योद्धा के किरदार में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए नजर आएंगे. कुछ दिनों पहले इसका टीजर जारी किया गया था जिसे दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला है. वहीं अब ट्रेलर रिलीज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है.

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्म रणबाली का ट्रेलर 8 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है. मैथरी मूवी मेकर्स ने सोशल मीडिया पर विजय का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'आखिरकार 8 अक्टूबर को लोककथा का खुलासा होगा. 'द लेजेंड ऑफ़ द कर्सड लैंड' (शापित भूमि की गाथा) की शुरुआत होगी. 8 अक्टूबर को रणबाली का ट्रेलर.'

The folklore will finally be revealed on October 8th. The Legend of the Cursed Land will be unleashed🔱 #RanabaaliTrailer from October 8th 🔥 #RanabaaliOnOct16th #NeverForget @TheDeverakonda @iamRashmika @Rahul_Sankrityn @MythriOfficial #ArnoldVosloo @AjayAtulOnline @nirav_dop #JishnuBhattacharjee #ShivamRao #ArchanaaAkhilRao #KarthikaSrinivas #YannickBen #AndyLongNguyen #BhushanKumar #KrishanKumar @TSeries @shivchanana @neerajkalyan_24 @parvathanurag @ranabaalifilm — Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) October 5, 2026

कब रिलीज होगी 'रणबाली'?

रणबाली 16 अक्टूबर को वर्ल्डवाइड रिलीज की जाएगी. इस फिल्म का डायरेक्शन राहुल सांकृत्यायन ने किया है. मैथरी मूवी मेकर्स और टी-सीरीज फिल्म्स के बैनर तले बनाई जा रही रणबाली को भूषण कुमार, वाई. रवि शंकर और नवीन येरनेनी ने प्रोड्यूस किया है. इसमें हॉलीवुड अभिनेता अर्नोल्ड वोस्लू एक निर्दयी और खूंखार विलेन के किरदार में नजर आएंगे.