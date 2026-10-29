Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा3 महीने, 3 फिल्में, धमाल मचाने आ रहीं साई पल्लवी, 'रामायण' के बाद इन फिल्मों से लूटेगी महफिल

3 महीने, 3 फिल्में, धमाल मचाने आ रहीं साई पल्लवी, 'रामायण' के बाद इन फिल्मों से लूटेगी महफिल

'रामायण' एक्ट्रेस साई पल्लवी साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में काम कर रही हैं. रामायण के बाद वो जल्द ही साउथ की दो फिल्मों में भी नजर आने वाली हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 29 Oct 2026 02:59 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ सिनेमा की बेहतरीन अदाकारा साई पल्लवी ने अपनी बॉलीवुड पारी का आगाज भी इसी साल कर दया था. 2026 में उन्होंने 'एक दिन' फिल्म से हिंदी सिनेमा में अपने कदम रखे और अब वो 'रामायण' फिल्म में दिखाई देंगी. जल्द रिलीज होने जा रही इस मूवी का देश-दुनिया के फैंस इंतजार कर रहे हैं. साई पल्लवी इसके बाद जल्द ही दो और फिल्मों में भी नजर आएंगी. एक्ट्रेस एक के बाद एक तीन महीने के भीतर तीन मूवीज में नजर आ सकती हैं.

5 नवंबर को आएगी साई पल्लवी की 'रामायण'

साई पल्लवी की जिन तीन फिल्मों की बात हो रही है उनमें से पहले बात करते हैं रामायण की. ये बिग बजट फिल्म 5 नवंबर को रिलीज होगी. इसमें साई ने माता सीता का किरदार निभाया है. फिल्म में उनके अपोजिट बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर, भगवान श्री राम के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म का हिस्सा कन्नड़ स्टार यश भी हैं, जो रावण के किरदार में दिखाई देंगे.

'रामायण' के बाद धनुष संग 'ओम' में आएंगी नजर

रामायण के ठीक 15 दिन बाद ही साई पल्लवी तमिल स्टार धनुष के साथ फिल्म 'ओम: चैप्टर 1: उधिराम' में नजर आएंगी. इसमें वो नित्या रेड्डी नाम की IPS अधिकारी के रोल में हैं. ये मूवी 20 नवंबर को रिलीज होगी. पहले ये फिल्म अक्टूबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई. राजकुमार पेरियासामी के डायरेक्शन में बनी ओम का हिस्सा ममूटी और श्रीलीला जैसे कलाकार भी हैं.

जनवरी में आ सकती है 'इंजी वेल्लम'

साई पल्लवी के पास इन दिनों 'इंजी वेल्लम' नाम की फिल्म भी है. हालांकि अभी इसकी रिलीज डेट फाइनल नहीं हुई है. लेकिन, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये मूवी 29 जनवरी 2027 को रिलीज हो सकती है. अगर मेकर्स इस डेट को लॉक कर देते हैं तो साई तीन महीने के भीतर तीन फिल्मों में नजर आ सकती हैं. ये साई के फैंस के लिए भी एक गुड न्यूज होगी.

रामायण के लिए मिली 7 करोड़ रुपये फीस

रामायण, साई पल्लवी के एक्टिंग करियर की दूसरी बॉलीवुड फिल्म है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके दोनों पार्ट के लिए साई ने टोटल 7 करोड़ रुपये फीस ली है. बता दें कि रामायण का दूसरा पार्ट साल 2027 में रिलीज हो सकता है.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 29 Oct 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
Sai Pallavi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
'रामायण' की 'सीता' साई पल्लवी को कैसा पति चाहिए? अमिताभ बच्चन ने पूछा तो खोला राज
'रामायण' की 'सीता' साई पल्लवी को कैसा पति चाहिए? अमिताभ के सामने खोला राज
साउथ सिनेमा
दिवाली 2026 पर बॉक्स ऑफिस पर होगा बड़ा क्लैश, सूर्या-नयनतारा की फिल्मों से भिड़ेगी रणबीर कपूर की 'रामायण'
दिवाली 2026 पर बॉक्स ऑफिस पर महाटक्कर, सूर्या-नयनतारा की फिल्मों से भिड़ेगी 'रामायण'
साउथ सिनेमा
'रामायण' बनेगी यश के करियर की सबसे बड़ी फिल्म? टूटेगा 'KGF 2' का रिकॉर्ड! देखें रिपोर्ट कार्ड
'रामायण' बनेगी यश के करियर की सबसे बड़ी फिल्म? टूटेगा 'KGF 2' का रिकॉर्ड!
साउथ सिनेमा
750 करोड़ के पार हुई 'जेलर 2', बुधवार को भी जमकर छापे नोट, जानें 14वें दिन का कलेक्शन
750 करोड़ के पार हुई 'जेलर 2', जानें 14वें दिन का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंक का 'गोलमाल'... ग्राहक 'कंगाल' !
Ballot Paper पर जीरो, अब क्या करेगी Congress?
Form-6 पर Supreme Court में क्या बहस हुई? सटीक विश्लेषण
MLC का नतीजा UP में 2027 का करेगा फैसला? सटीक विश्लेषण
YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल की स्कूलों की किताबों में बदलाव, ‘पानी’ की जगह ‘जल’, ‘अब्बा’ की जगह ‘बाबा’
बंगाल की स्कूलों की किताबों में बदलाव, ‘पानी’ की जगह ‘जल’, ‘अब्बा’ की जगह ‘बाबा’
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC चुनाव: हार से निराश BJP? कहा- 'शिंदे गुट ने नहीं निभाया गठबंधन का धर्म'
महाराष्ट्र MLC चुनाव: हार से निराश BJP? कहा- 'शिंदे गुट ने नहीं निभाया गठबंधन का धर्म'
इंडिया
CEC के खिलाफ INDIA गठबंधन के 'महाभियोग' में स्पीकर होंगी मीरा कुमार, कौन रखेगा प्रस्ताव?
CEC के खिलाफ INDIA गठबंधन के 'महाभियोग' में स्पीकर होंगी मीरा कुमार, कौन रखेगा प्रस्ताव?
बॉलीवुड
'कॉन्सर्ट मत लेकर जाना', जाह्नवी कपूर ने वीर पहाड़िया को दी डेटिंग एडवाइज, तारा संग ब्रेकअप का दिया हिंट
'कॉन्सर्ट मत लेकर जाना', जाह्नवी कपूर ने वीर पहाड़िया को दी डेटिंग एडवाइज, तारा संग ब्रेकअप का दिया हिंट
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए बुरी खबर, दिसंबर से पहले नहीं हो सकेगी स्टीव स्मिथ की मैदान पर वापसी
ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए बुरी खबर, दिसंबर से पहले नहीं हो सकेगी स्टीव स्मिथ की मैदान पर वापसी
इंडिया
राजेश खन्ना की संपत्ति मांग रही अनीता आडवाणी को SC से झटका, रिश्ते को बताया था 'शादी जैसा'
राजेश खन्ना की संपत्ति मांग रही अनीता आडवाणी को SC से झटका, रिश्ते को बताया था 'शादी जैसा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC में सपा को मिली बढ़त तो ओपी राजभर बोले- इसमें पढ़े-लिखे लोगों ने वोट दिया
UP MLC में सपा को मिली बढ़त तो ओपी राजभर बोले- इसमें पढ़े-लिखे लोगों ने वोट दिया
फूड
Pulav Masala Recipe: घर में ऐसे बनाएं पुलाव मसाला, इन चीजों को जरूर करें शामिल
घर में ऐसे बनाएं पुलाव मसाला, इन चीजों को जरूर करें शामिल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget