साउथ सिनेमा की बेहतरीन अदाकारा साई पल्लवी ने अपनी बॉलीवुड पारी का आगाज भी इसी साल कर दया था. 2026 में उन्होंने 'एक दिन' फिल्म से हिंदी सिनेमा में अपने कदम रखे और अब वो 'रामायण' फिल्म में दिखाई देंगी. जल्द रिलीज होने जा रही इस मूवी का देश-दुनिया के फैंस इंतजार कर रहे हैं. साई पल्लवी इसके बाद जल्द ही दो और फिल्मों में भी नजर आएंगी. एक्ट्रेस एक के बाद एक तीन महीने के भीतर तीन मूवीज में नजर आ सकती हैं.

5 नवंबर को आएगी साई पल्लवी की 'रामायण'

साई पल्लवी की जिन तीन फिल्मों की बात हो रही है उनमें से पहले बात करते हैं रामायण की. ये बिग बजट फिल्म 5 नवंबर को रिलीज होगी. इसमें साई ने माता सीता का किरदार निभाया है. फिल्म में उनके अपोजिट बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर, भगवान श्री राम के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म का हिस्सा कन्नड़ स्टार यश भी हैं, जो रावण के किरदार में दिखाई देंगे.

'रामायण' के बाद धनुष संग 'ओम' में आएंगी नजर

रामायण के ठीक 15 दिन बाद ही साई पल्लवी तमिल स्टार धनुष के साथ फिल्म 'ओम: चैप्टर 1: उधिराम' में नजर आएंगी. इसमें वो नित्या रेड्डी नाम की IPS अधिकारी के रोल में हैं. ये मूवी 20 नवंबर को रिलीज होगी. पहले ये फिल्म अक्टूबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई. राजकुमार पेरियासामी के डायरेक्शन में बनी ओम का हिस्सा ममूटी और श्रीलीला जैसे कलाकार भी हैं.

जनवरी में आ सकती है 'इंजी वेल्लम'

साई पल्लवी के पास इन दिनों 'इंजी वेल्लम' नाम की फिल्म भी है. हालांकि अभी इसकी रिलीज डेट फाइनल नहीं हुई है. लेकिन, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये मूवी 29 जनवरी 2027 को रिलीज हो सकती है. अगर मेकर्स इस डेट को लॉक कर देते हैं तो साई तीन महीने के भीतर तीन फिल्मों में नजर आ सकती हैं. ये साई के फैंस के लिए भी एक गुड न्यूज होगी.

रामायण के लिए मिली 7 करोड़ रुपये फीस

रामायण, साई पल्लवी के एक्टिंग करियर की दूसरी बॉलीवुड फिल्म है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके दोनों पार्ट के लिए साई ने टोटल 7 करोड़ रुपये फीस ली है. बता दें कि रामायण का दूसरा पार्ट साल 2027 में रिलीज हो सकता है.