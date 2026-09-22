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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा​'मैं 32 साल की नहीं हूं...' ट्रोलर्स पर भड़कीं एक्ट्रेस वैष्णवी चैतन्य, असली उम्र साबित करने के लिए दिखाना पड़ा ID प्रूफ

​'मैं 32 साल की नहीं हूं...' ट्रोलर्स पर भड़कीं एक्ट्रेस वैष्णवी चैतन्य, असली उम्र साबित करने के लिए दिखाना पड़ा ID प्रूफ

एक्ट्रेस वैष्णवी चैतन इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी उम्र को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. उन्होंने अपनी उम्र को लेकर चल रही अफवाहों पर रिएक्ट किया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 22 Sep 2026 11:45 AM (IST)
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तेलुगु सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस वैष्णवी चैतन्य इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्ता में है. उनकी उम्र को लेकर इंटरनेच पर बहस छिड़ी हुई है. अब आखिरकार सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस ने अपनी उम्र को लेकर चल रही अफवाहों पर जवाब दिया है. एक्ट्रेस ने क्लियर किया कि विकिपीडिया पर उनकी उम्र के बारे में दी गई जानकारी गलत है और लोगों से अपील की कि वो ऑनलाइन देखी जाने वाली हर बात पर यकीन न करें.

उम्र को लेकर चल रहीं अफवाहों पर किया रिएक्ट
वैष्णवी चैतन्य ने हाल ही में गर्ल फॉर्मूला बाय चाय बास्केट के यूट्यूब चैनल पर अपनी उनकी को लेकर चुप्पी तोड़ी. वैष्णवी ने बताया कि वो अभी 25 साल की हैं, न कि 32 साल की, जैसा कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बताया गया था. इन अटकलों को खत्म करने के लिए, एक्ट्रेस ने अपना पहचान पत्र दिखाया और अफवाहों पर विराम लगा दिया.

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ट्रोलर्स पर भड़कीं एक्ट्रेस वैष्णवी 
एक्ट्रेस ने ट्रोल करने वालों और गलत जानकारी फैलाने वालों को करारा जवाब दिया. उन्होंने सवाल किया कि लोग उनकी उम्र को लेकर इतने परेशान क्यों हैं और उनसे कहा कि वे इसके बजाय उनके काम पर ध्यान दें. बता दें, एक्ट्रेस का ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर फैली उस अफवाह के बाद आया, जिसमें दावा किया गया था कि वैष्णवी का जन्म 4 जनवरी 1994 को हुआ था.

ये भी पढ़ेंः Box Office Live: मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर किसकी चली आंधी? 'मिर्जापुर' और 'हनुमान अंश' की कमाई के लाइव आंकड़े

 
 
 
 
 
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वर्क फ्रंट की बात करें तो वैष्णवी आखिरी बार फिल्म 'एपिक' में नजर आई थीं, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही थी. इस फिल्म में उनके साथ विजय देवरकोडा लीड रोल में नजर आए थे.

वैष्णवी आखिरी का करियर
बता दें, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत यूट्यूब वेब सीरीज और डिजिटल वीडियो से की थी. उन्हें साल 2020 की पॉपुलर यूट्यूब वेब सीरीज़ 'द सॉफ्टवेयर डेवलपर' से बड़ी पहचान मिली.

इसके बाद उन्होंने अल्लू अर्जुन की फिल्म 'अला वैकुंठपुरमलो' (2020) और तमिल फिल्म 'वलिमाई' (2022) में सपोर्टिंग रोल प्ले किए. फिर उन्हें साल 2023 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'बेबी' से जबरजस्त पॉपुलैरिटी मिली.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 22 Sep 2026 11:45 AM (IST)
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