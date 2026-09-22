शर्ट की स्लीव्स को उन्होंने ऊपर की ओर फोल्ड किया हुआ था. मेसी हेयरस्टाइल और हल्के स्टबल लुक में किंग खान काफी हैंडसम लग रहे थे. वहीं, हाथ में रिस्ट वॉच और ब्रेसलेट उनके लुक को और स्टाइलिश बना रहे थे.