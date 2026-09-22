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गणपति बप्पा के दर्शन करने T-Series ऑफिस पहुंचे शाहरुख खान, पूजा ददलानी भी दिखीं साथ
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान हाल ही में गणपति बप्पा के दर्शन करने टी-सीरीज ऑफिस पहुंचे. इस दौरान उनकी मैनेजर पूजा ददलानी भी उनके साथ नजर आईं. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.
बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान 21 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना खान के साथ मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे. यहां उन्होंने गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया. इसके बाद शाहरुख खान मुंबई स्थित टी-सीरीज के ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने बप्पा के दर्शन किए. इस दौरान वो अपनी मैनेजर पूजा ददलानी के साथ नजर आए.
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Published at : 22 Sep 2026 10:22 AM (IST)
Tags :T SERIES शाहरुख खान
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