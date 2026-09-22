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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडगणपति बप्पा के दर्शन करने T-Series ऑफिस पहुंचे शाहरुख खान, पूजा ददलानी भी दिखीं साथ

गणपति बप्पा के दर्शन करने T-Series ऑफिस पहुंचे शाहरुख खान, पूजा ददलानी भी दिखीं साथ

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान हाल ही में गणपति बप्पा के दर्शन करने टी-सीरीज ऑफिस पहुंचे. इस दौरान उनकी मैनेजर पूजा ददलानी भी उनके साथ नजर आईं. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 22 Sep 2026 10:22 AM (IST)
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान हाल ही में गणपति बप्पा के दर्शन करने टी-सीरीज ऑफिस पहुंचे. इस दौरान उनकी मैनेजर पूजा ददलानी भी उनके साथ नजर आईं. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान 21 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना खान के साथ मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे. यहां उन्होंने गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया. इसके बाद शाहरुख खान मुंबई स्थित टी-सीरीज के ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने बप्पा के दर्शन किए. इस दौरान वो अपनी मैनेजर पूजा ददलानी के साथ नजर आए.

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शाहरुख खान बीती रात गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने मुंबई स्थित टी-सीरीज के ऑफिस पहुंचे. इस दौरान किंग खान के साथ उनकी मैनेजर पूजा ददलानी भी नजर आईं.
शाहरुख खान बीती रात गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने मुंबई स्थित टी-सीरीज के ऑफिस पहुंचे. इस दौरान किंग खान के साथ उनकी मैनेजर पूजा ददलानी भी नजर आईं.
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इस दौरान शाहरुख खान बप्पा की भक्ति में लीन नजर आए. उन्होंने भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की, माथे पर तिलक लगाया और मोदक का प्रसाद लिया.
इस दौरान शाहरुख खान बप्पा की भक्ति में लीन नजर आए. उन्होंने भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की, माथे पर तिलक लगाया और मोदक का प्रसाद लिया.
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शाहरुख खान का ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. बप्पा की भक्ति में लीन उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
शाहरुख खान का ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. बप्पा की भक्ति में लीन उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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टी-सीरीज के मालिक और प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने शाहरुख खान और पूजा ददलानी का ग्रैंड वेलकम किया.
टी-सीरीज के मालिक और प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने शाहरुख खान और पूजा ददलानी का ग्रैंड वेलकम किया.
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शाहरुख खान इस दौरान कैजुअल और स्टाइलिश लुक में नजर आए. उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट चेक शर्ट के साथ ब्लैक कार्गो पैंट पहनी थी.
शाहरुख खान इस दौरान कैजुअल और स्टाइलिश लुक में नजर आए. उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट चेक शर्ट के साथ ब्लैक कार्गो पैंट पहनी थी.
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शर्ट की स्लीव्स को उन्होंने ऊपर की ओर फोल्ड किया हुआ था. मेसी हेयरस्टाइल और हल्के स्टबल लुक में किंग खान काफी हैंडसम लग रहे थे. वहीं, हाथ में रिस्ट वॉच और ब्रेसलेट उनके लुक को और स्टाइलिश बना रहे थे.
शर्ट की स्लीव्स को उन्होंने ऊपर की ओर फोल्ड किया हुआ था. मेसी हेयरस्टाइल और हल्के स्टबल लुक में किंग खान काफी हैंडसम लग रहे थे. वहीं, हाथ में रिस्ट वॉच और ब्रेसलेट उनके लुक को और स्टाइलिश बना रहे थे.
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वहीं, पूजा ददलानी इस दौरान ब्लू और व्हाइट कलर के प्रिंटेड सूट में नजर आईं. उन्होंने इसे मैचिंग दुपट्टे के साथ पेयर किया. खुले वेवी बाल और सटल मेकअप में पूजा काफी खूबसूरत लग रही थीं.
वहीं, पूजा ददलानी इस दौरान ब्लू और व्हाइट कलर के प्रिंटेड सूट में नजर आईं. उन्होंने इसे मैचिंग दुपट्टे के साथ पेयर किया. खुले वेवी बाल और सटल मेकअप में पूजा काफी खूबसूरत लग रही थीं.
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इससे पहले शाहरुख खान पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना खान के साथ मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया और परिवार के साथ पूजा-अर्चना की.
इससे पहले शाहरुख खान पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना खान के साथ मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया और परिवार के साथ पूजा-अर्चना की.
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वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान जल्द ही फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे. इस फिल्म का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं. फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान जल्द ही फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे. इस फिल्म का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं. फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
Published at : 22 Sep 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
T SERIES शाहरुख खान

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