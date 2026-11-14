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हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाBox Office: फ्राइडे को भी 'रामायण' का बजा डंका, कम हुई 'सीन' की रफ्तार, 'मूकुथी अम्मान 2' ने तोड़ा दम

Box Office: फ्राइडे को भी 'रामायण' का बजा डंका, कम हुई 'सीन' की रफ्तार, 'मूकुथी अम्मान 2' ने तोड़ा दम

Friday Box Office Collection 13th November: फ्राइडे को सभी फिल्मों की कमाई में मंदी देखी गई. हालांकि रणबीर की 'रामायण' ने ही सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है. यहां बाकी फिल्मों की कमाई जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 14 Nov 2026 10:08 AM (IST)
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 सिनेमाघरों में दर्शकों के लिए देखने के लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं. हालांकि रणबीर कपूर की 'रामायण' की थिएटर्स में ऑडियंस को खींचने में कामयाब हो रही है. वहीं सूर्या की सीन की रफ्तार भी कम हो गई है. जबकि नयनतारा की मूकुथी अम्मान 2 ने दम सा ही तोड़ दिया है. चलिए यहां इन फिल्मों की फ्राइ़डे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानते हैं. 

'रामायण' ने दूसरे फ्राइडे को कितना किया कलेक्शन? 
रणबीर कपूर की 'रामायण' ने पहले हफ्ते में 564.60 करोड़ की धमाकेदार कमाई की. वहीं अब ये दूसरे हफ्ते में एंट्री कर गई है और इसके कलेक्शन में 9वें दिन मंदी भी देखी गई है फिल्म भी इसने खूब कमाई की है. 

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  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण' ने रिलीज के 9वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे को 47.85 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 9 दिनों की कुल नेट कमाई अब 612.45 करोड़ रुपये हो गई है. 

'सीन' ने दूसरे फ्राइडे कितना किया कलेक्शन? 
सूर्या की 'सीन' ने पहले हफ्ते में 111.55 करोड़ की कमाई की. वहीं ये भी दूसरे हफ्ते में एंट्री कर गई है और इसकी कमाई में भी मंदी देखी जा रही है. 

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'सीन' ने रिलीज के 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को 6 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 8 दिनों की कुल नेट कमाई अब 117.70 करोड़ रुपये हो गई है. 

'मूकुथी अम्मान 2' ने दूसरे फ्राइडे कितना किया कलेक्शन? 
नयनतारा की 'मूकुथी अम्मान 2' की कमाई में पहले हफ्ते में ही काफी उतार-चढ़ाव देखा गया. रिलीज के 7वें दिन तो ये लाखों में ही सिमट गई और 75 लाख ही कमा पाई. इसके पहले हफ्ते की कमाई 17.93 करोड़ रुपये रही. वहीं रिलीज के 8वें दिन तो इसके लिए लाखों कमाने में भी पसीने छूट गए.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'मूकुथी अम्मान 2' ने दूसरे फ्राइडे महज 37 लाख रुपये कमाए.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में टोटल कमाई अब 18.30 करोड़ रुपये हो गई है. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 14 Nov 2026 09:28 AM (IST)
Tags :
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