Jolly LLB 3 OTT Release: एक नहीं दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी 'जॉली एलएलबी 3', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
Jolly LLB 3 OTT Release: 'जॉली एलएलबी 3' अब डिजीटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने वाली है. दिलचस्प बात ये है कि ये एक नहीं दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी.
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। फिल्म को शानदार रिव्यू मिला था और इसने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्म किया था. वहीं जो लोग इसे सिनेमाघरों में देखने से चूक गए थे उनके लिए गुड न्यूज है. दरअसल ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. चलिए यहां जानते हैं 'जॉली एलएलबी 3' ओटीटी पर कब और किस प्लेटफॉर्म पर आएगी.
ओटीटी पर कब और कहां आएगी 'जॉली एलएलबी 3'?
ओटीटी प्ले की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'जॉली एलएलबी 3' का प्रीमियर जल्द ही एक नहीं बल्कि दो ओटीटी प्लेफॉर्म पर होगा. रिपोर्ट के मुताबिक ये कोर्ट रूम ड्रामा नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी. इसकी एक्स्पेक्टेड ओटीटी रिलीज की डेट 14 नवंबर है. आमतौर पर सिनेमाघरों और डिजिटल रिलीज के बीच की ड्यूरेशन छह से आठ हफ्ते होती है, इसलिए यह उसी टाइम फ्रेम में आती है.
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
19 सितंबर, 2025 को अपने प्रीमियर के बाद से, सुभाष कपूर द्वारा लिखित और निर्देशित, इस ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइज़ी की तीसरी किस्त ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी और दुनिया भर में 162.88 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी. वहीं भारत में फिल्म का सिनेमाघरों में कारोबार 115.85 करोड़ रुपये रहा था.
'जॉली एलएलबी 3' स्टार कास्ट
'जॉली एलएलबी 3' में अक्षय कुमार और अरशद वारसी के अलावा सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी, अमृता राव और गजराज राव ने लीड रोल प्ले किया है. क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों ने ही फिल्म के शार्प ह्यूमर और दिलचस्प कोर्टरूम ड्रामा की सराहना की थी. सीरीज की इस तीसरी किस्त में दो जॉलियों की भिडंत ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया था.फिल्म में मेरठ के वकील जगदीश त्यागी (अरशद वारसी) और कानपुर के वकील जगदीश्वर मिश्रा (अक्षय कुमार) दोनों पहले फिल्म में क्लाइंट और प्रेस्टिज लिए एक-दूसरे से मुकाबला करते हैं लेकिन आखिरकार एक मकसद के लिए एकजुट हो जाते हैं.
इससे पहले पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में, अक्षय कुमार ने इस फिल्म में अरशद वारसी के साथ काम करने के बारे में खुलकर बात की थी. उन्होंने आगे कहा, "मैं और अरशद वारसी साथ आ रहे हैं, इसलिए जॉली 1 और जॉली 2 भी साथ आ रही हैं और उनके साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया. वह बहुत प्यारे इंसान हैं. उनके साथ काम करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और उनका सेंस ऑफ़ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, उनकी टाइमिंग भी बहुत अच्छी है."
