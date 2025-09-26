साउथ के स्टार पवन कल्याण की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. उनकी फिल्म दे कॉल हिम ओजी मोस्ट अवेटिड फिल्म है. ये 25 सितंबर तो सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और पहले ही दिन इतनी कमाई कर डाली है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा. दे कॉल हिम ओजी में पवन कल्याण के साथ इमरान हाशमी अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. आइए आपको फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन के बारे में बताते हैं.

दे कॉल हिम ओजी ने पहले ही दिन कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इसमें रजनीकांत, शाहरुख खान सभी की फिल्में शामिल हैं. खास बात ये है कि फिल्म को इंडिया के साथ ओवरसीज भी काफी पसंद किया जा रहा है. इस वजह से इसकी कमाई जबरदस्त हो रही है.

पहले दिन की छप्पर फाड़ कमाई

दे कॉल हिम ओजी के पहले दिन इंडिया के कलेक्शन की बात करें तो ये बहुत ही तगड़ा है. सैकनिल्क की अर्ली रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 90.25 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है जो अपने आप में ही एक बड़ा आंकड़ा है. बता दें फिल्म का बुधवार की शाम को प्रीमियर हुआ था उससे फिल्म ने 20.25 करोड़ का कलेक्शन किया था और पहले दिन 70 करोड़ कमाए. जब ओवरसीज कलेक्शन सामने आएगा तो ये पहले दिन ही 100 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी.

रजनीकांत, शाहरुख को छोड़ा पीछे

पवन कल्याण ने अपनी फिल्म से पहले ही दिन कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. रजनीकांत की कुली ने इंडिया में पहले दिन 65 करोड़ कमाए थे. वहीं शाहरुख खान की पठान ने भी पहले दिन 55 करोड़ का कलेक्शन किया था. ये इस साल की इंडिया में पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. दे कॉल हिम ओजी के सामने इस समय हर फिल्म फेल साबित हो गई है.

बता दें इस फिल्म से इमरान हाशमी ने तेलुगू इंडस्ट्री में कदम रखा है और डेब्यू फिल्म ही ऐसी शानदार साबित हो गई है. दे कॉल हिम ओजी ने एडवांस बुकिंग से भी शानदार कमाई कर ली थी.

