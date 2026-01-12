'द राजा साब' ने मंडे कलेक्शन में तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड
प्रभास की हालिया रिलीज फिल्म 'द राजा साब' बॉक्स ऑफिस पर सुस्त पड़ गई है. इसके बावजूद फिल्म हर रोज के कलेक्शन के साथ कई हिट और सुपरहिट फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ रही है. 'द राजा साब' 9 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अब पर्दे पर आए फिल्म को चार दिन हो गए हैं. चौथे दिन के कलेक्शन के साथ प्रभास की फिल्म ने शाहरुख खान, रणवीर सिंह से लेकर अक्षय कुमार तक की फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.
सैकनिल्क की रिपोर्ट की मानें तो 'द राजा साब' ने पेड प्रीव्यू में ही 9.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था.
प्रभास की फिल्म ने रिलीज होने के बाद भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 53.75 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी.
'द राजा साब' ने दूसरे दिन 26 करोड़ और तीसरे दिन 19.1 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
अब चौथे दिन भी फिल्म ने रात 11 बजे तक 5.4 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है.
इसी के साथ 'द राजा साब' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 113.4 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
'द राजा साब' ने चौथे दिन तोड़ा इन फिल्मों का रिकॉर्ड 'द राजा साब' ने 113.4 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके कई हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. इस लिस्ट में 'डॉन 2', 'गोल्ड' से लेकर 'ऐ दिल है मुश्किल' तक शामिल हैं.
क्रम संख्या
फिल्म
भारत नेट कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट
1
ऐ दिल है मुश्किल
113.19
सुपरहिट
2
हॉलिडे
112.53
सुपरहिट
3
बर्फी!
112.10
सुपरहिट
4
हाउसफुल 2
112
सुपरहिट
5
तेरे इश्क में
110.37
हिट
6
हाउसफुल 3
110.20
हिट
7
गोल्ड
109.58
हिट
8
सोनू के टीटू की स्वीटी
108.95
ब्लॉकबस्टर
9
भाग मिल्खा भाग
108.80
सुपरहिट
10
डॉन 2: द चेज कंटिन्यूज़
108.51
हिट
'द राजा साब' की स्टार कास्ट 'द राजा साब' एक हॉरर-फैंटेसी फिल्म है जिसे मारुति ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार और निधि अग्रवाल भी अहम रोल में नजर आई हैं. वहीं बॉलीवुड एक्टर बोमन ईरानी और जरीना वहाब भी इस फिल्म का हिस्सा हैं.
