हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकड़कड़ाती ठंड में अवनीत कौर ने बढ़ाया पारा, समुंदर किनारे की ऐसी-ऐसी तस्वीरें देख आहें भर रहे फैंस

कड़कड़ाती ठंड में अवनीत कौर ने बढ़ाया पारा, समुंदर किनारे की ऐसी-ऐसी तस्वीरें देख आहें भर रहे फैंस

Avneet Kaur Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस अवनीत कौर एक बार फिर फैंस को अपना कायल करती दिख रही हैं. जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में एक्ट्रेस ने डीपनेक और शॉर्ट ड्रेस में अपनी सिजलिंग फोटोज शेयर की हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 12 Jan 2026 09:30 PM (IST)
टीवी के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस बनीं अवनीत कौर अक्सर अपने ग्लैमरस लुक की वजह से चर्चा में रहती हैं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं जहां एक बार फिर उन्होंने अपनी ग्लैमरस फोटोज से हर किसी का ध्यान खींच लिया है.

1/7
अवनीत कौर इन दिनों दुबई में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर समुंदर किनारे से अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं.
2/7
इन फोटोज में एक्ट्रेस पिंक कलर की शॉर्ट फ्लोरल ड्रेस पहने नजर आ रही हैं. ड्रेस का डीपनेक डिजाइन हर किसी का ध्यान खींच रहा है.
Published at : 12 Jan 2026 09:21 PM (IST)
