कड़कड़ाती ठंड में अवनीत कौर ने बढ़ाया पारा, समुंदर किनारे की ऐसी-ऐसी तस्वीरें देख आहें भर रहे फैंस
Avneet Kaur Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस अवनीत कौर एक बार फिर फैंस को अपना कायल करती दिख रही हैं. जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में एक्ट्रेस ने डीपनेक और शॉर्ट ड्रेस में अपनी सिजलिंग फोटोज शेयर की हैं.
टीवी के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस बनीं अवनीत कौर अक्सर अपने ग्लैमरस लुक की वजह से चर्चा में रहती हैं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं जहां एक बार फिर उन्होंने अपनी ग्लैमरस फोटोज से हर किसी का ध्यान खींच लिया है.
Published at : 12 Jan 2026 09:21 PM (IST)
