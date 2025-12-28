'द राजा साब' के कई इंट्रेस्टिंग किस्से बताए प्रभास ने, संजय दत्त-जरीना वहाब की तारीफ भी की

भारतीय सिनेमा में जब किसी बड़े स्टार की फिल्म रिलीज के करीब आती है, तो उससे जुड़े हर छोटे-बड़े अपडेट पर दर्शकों की नजर बनी रहती है. खासतौर पर जब बात प्रभास जैसे सुपरस्टार की हो, तो उत्सुकता और भी बढ़ जाती है. एक्शन फिल्मों से अपनी अलग पहचान बना चुके प्रभास इस बार कुछ अलग लेकर आ रहे हैं. उनकी आने वाली फिल्म 'राजा साब' को लेकर पहले से ही काफी चर्चा है.

यह फिल्म हॉरर और कॉमेडी का अनोखा मेल है, जिसका निर्देशन मारुति कर रहे हैं. फिल्म के प्री-रिलीज इवेंट में प्रभास ने फिल्म से जुड़े कई दिलचस्प खुलासे किए.

प्रभास ने क्या बताया फिल्म के बारे में

प्री-रिलीज इवेंट के दौरान प्रभास ने दिग्गज अभिनेत्री जरीना वहाब की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, "जरीना वहाब ने मेरे किरदार की दादी का रोल निभाया है और उनका अभिनय वाकई देखने लायक है. कई बार तो मैं खुद अपने सीन भूल जाता था, जरीना की अदाकारी इतनी दमदार और असरदार थी कि मेरा उन पर ध्यान बना रहता है और मैं उनकी एक्टिंग में पूरी तरह खो जाता था. उनके अभिनय में जो गहराई और सच्चाई है, वह किसी भी कलाकार में आसानी से मिलना मुश्किल है."

जरीना वहाब की तारीफ में क्या बोले प्रभास

प्रभास ने कहा, ''फिल्म की कहानी दादी और पोते के रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है, और जरीना वहाब का किरदार फिल्म की आत्मा की तरह है. इस फिल्म की असल हीरो तो जरीना वहाब ही हैं. उनके अभिनय की ताकत ने फिल्म के हर सीन को यादगार बना दिया. मैं अब उनका फैन हो गया हूं.''

प्रभास ने साझा किया कि इस फिल्म में हॉरर और कॉमेडी का बैलेंस बहुत ही मजेदार तरीके से रखा गया है. उन्होंने कहा कि फिल्म में हंसने और डरने का अनुभव दोनों ही मिलेगा, और यह दर्शकों को थिएटर से पूरी तरह बांधे रखेगा.

इसके अलावा प्रभास ने अपने बाकी सह-कलाकारों की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, "संजय दत्त के छोटे से सीन भी पूरी स्क्रीन पर छा गए, और बाकी कलाकार जैसे रिद्धि, मालविका और निधि भी अपने-अपने अंदाज में बखूबी आगे आईं. तीनों ही बेहद खूबसूरत हैं और अपनी एक्टिंग से दर्शकों को प्रभावित करेंगी. फिल्म में सभी कलाकारों को बराबर मौका मिला है और हर किरदार कहानी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है."

प्रभास ने कहा, ''जब मैंने पहली बार निर्देशक मारुति से इस फिल्म को लेकर बातचीत की थी, तब उन्होंने साफ कहा था कि वह दर्शकों को एक अच्छा और सच्चा मनोरंजन देना चाहते हैं. आजकल ज्यादातर फिल्में सिर्फ एक्शन पर टिकी होती हैं, लेकिन वह कुछ हल्का, मजेदार और अलग करना चाहते हैं. इसी सोच से 'राजा साब' की शुरुआत हुई, जिसमें डर और हंसी दोनों का संतुलन रखा गया है.''