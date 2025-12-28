Dhurandhar Box Office Day 24: 'धुरंधर' ने आज किया साबित, साउथ पर सालों बाद भारी पड़ रहा बॉलीवुड
Dhurandhar Box Office Collection Day 24: 'धुरंधर' की 24वें दिन की कमाई इतनी हो चुकी है जितनी कई बड़ी फिल्मों की पहले दिन की कमाई नहीं होती. यकीन न हो तो पूरी डिटेल देख लीजिए.
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को रिलीज हुई तो ओपनिंग डे कलेक्शन 28 करोड़ रहा. ये ओपनिंग डे कलेक्शन कोई रिकॉर्ड कलेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि इसके पहले कई ऐसी फिल्में भी रिलीज हुई हैं जिनकी पहले दिन की कमाई इससे बहुत ज्यादा रही.
मसलन 'जवान' और 'पठान' के अलावा 'छावा' जैसी कई फिल्में जिन्होंने ओपनिंग डे पर धाकड़ कमाई की. लेकिन दिन जैसे-जैसे आगे बढ़े बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' तूफान आना शुरू हो गया.
फिल्म के मेकर्स को भी इसकी उम्मीद नहीं रही होगी जो अब 'धुरंधर' कर रही है. फिल्म ऑल टाइम सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई.
कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. अब फिल्म वो पहली हिंदी फिल्म बनती दिख रही है जो इस लिस्ट में टॉप 3 में भी आ सकती है. इसके पहले टॉप 4 कमाई वाली फिल्मों में साउथ की ही फिल्में हैं. जिनका रिकॉर्ड अब टूटता दिख रहा है.
'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ तो दूसरे हफ्ते में 253.25 करोड़ रुपये कमाते हुए फिल्म ने तीसरे हफ्ते में भी शानदार 172 करोड़ रुपये कलेक्ट कर लिए. 22वें दिन फिल्म की कमाई 15 करोड़ रही, लेकिन 23वें दिन का कलेक्शन बढ़कर 20.5 करोड़ हो गया.
अब आज यानी 24वें दिन फिल्म देखने के लिए दर्शक वैसे ही उमड़ पड़े हैं जैसे किसी नई रिलीज फिल्म को देखने के लिए उमड़ते हैं. फिल्म ने 6:05 बजे तक 16.94 करोड़ रुपये कमाते हुए टोटल 684.94 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.
'धुरंधर' साउथ की फिल्मों से छीनेगी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों का ताज
सैक्निल्क की टॉप 5 कमाई करने वाली इंडियन फिल्मों की लिस्ट में शुरुआती 4 फिल्में साउथ की हैं. इसके बाद 5वें नंबर पर रणवीर सिंह की फिल्म का नाम आता है. लिस्ट नीचे देखें-
- पुष्पा 2- 1234.1 करोड़
- बाहुबली 2- 1030.42 करोड़
- केजीएफ 2- 859.7 करोड़
- आरआरआर- 782.2 करोड़
अब 'पुष्पा 2' और 'बाहुबली' का रिकॉर्ड 'धुरंधर' तोड़ पाएगी या नहीं, ये तो आने वाले वीकडेज की कमाई देखकर अंदाजा लगाया जा सकेगा. लेकिन फिलहाल फिल्म की स्पीड देखकर लग रहा है कि ये जल्द ही 'आरआरआर' और 'केजीएफ 2' दोनों को लिस्ट में पीछे धकेल सकती है.
बता दें कि अक्षय खन्ना के जबरदस्त स्वैग वाली ये फिल्म वर्ल्डवाइड 23 दिनों में 1031.50 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन भी कर चुकी है.
