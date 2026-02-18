10 करोड़ की फिल्म बनी सुपरहिट, मेकर्स को दिया 260% रिटर्न, अब OTT पर देखें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा10 करोड़ की फिल्म बनी सुपरहिट, मेकर्स को दिया 260% रिटर्न, अब OTT पर देखें

थलाइवर थम्बी थलाइमायल 15 जनवरी को रिलीज हुई थी. इस फिल्म को फैंस ने काफी पसंद किया. फिल्म ने मेकर्स को तगड़ा रिटर्न दिया है.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 18 Feb 2026 06:26 PM (IST)
थलाइवर थम्बी थलाइमायल पॉलिटिकल कॉमेडी ड्रामा है. फिल्म को नितीश सहदेव ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया. फिल्म ने कई बेंचमार्क सेट किए. आइए जानते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में.

ऑरमैक्स मीडिया के मुताबिक इस फिल्म का बजट 10 करोड़ है. वहीं फिल्म ने दुनियाभर में 38.66 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने इंडिया में नेट 30.11 करोड़ की कमाई की. वहीं इंडिया में ग्रॉस 35.46 करोड़ का कलेक्शन किया. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 3.2 करोड़ की कमाई की. 

फिल्म का डे वाइज कलेक्शन
Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 1.5  करोड़ का कलेक्शन किया था. दूसरे दिन फिल्म ने 2.9 करोड़, तीसरे दिन 5.3 करोड़, चौथे दिन 5.15 करोड़, पांचवें दिन 1.65 करोड़ का कलेक्शन किया. छठे दिन फिल्म ने 1.25 करोड़, सातवें दिन 1.05  करोड़, आठवें दिन 95 लाख की कमाई की. फिल्म लगातार कमाई कर रही है. 15 जनवरी को रिलीज हुई इस फल्म ने 34वें दिन लाख कमाए हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

फिल्म थलाइवर थम्बी थलाइमायल ने बनाया ये रिकॉर्ड

बता दें कि फिल्म ने 28 दिनों में ही 30 करोड़ का कलेक्शन कर लिया. इसी के साथ फिल्म लीड एक्टर जीवा की कोविड के बाद की ये अचीवमेंट हासिल करने वाली पहली फिल्म है. इससे पहले 83 के पास ये अचीवमेंट थी. उस फिल्म में जीवा सपोर्टिंग रोल में थे. कोविड के बाद रिलीज हुई उनकी सभी फिल्मों ने 15 करोड़ से कम नेट कमाई की. 10 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने मेकर्स को 200 परसेंट से ज्यागा का रिटर्न मिला है. फिल्म सुपरहिट साबित हुई है.

ओटीटी पर कहा देखें थलाइवर थम्बी थलाइमायल?
अब फिल्म ओटीटी पर भी स्ट्रीम हो रही है. इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. फिल्म को आप तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ में देख सकते हैं. फिल्म में जीवा, थंबी रामैया, प्रथाना नाथन जैसे स्टार्स नजर आए हैं. उनकी एक्टंग को फैंस ने काफी पसंद किया.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Published at : 18 Feb 2026 06:26 PM (IST)
BOX OFFICE COLLECTION Thalaivar Thambi Thalaimaiyil
