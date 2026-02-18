'पैसा उनकी मर्जी का', तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने मांगा काम

एक्टर राजपाल यादव चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में थे. मंगलवार को वो जेल से बाहर आए. जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने सभी को थैंक्यू बोला और जेल में बताए दिनों के बारे में बात की. इसके अलावा अब एक्टर ने बॉलीवुड से काम मांगा है.

राजपाल यादव ने मांग काम

इंडिया टीवी से बातचीत में राजपाल यादव ने कहा, 'सपोर्ट के लिए थैंक्यू. मुझे मेरी जर्नी में बहुत प्यार मिला है. मैं सभी का शुक्रगुजार हूं. मैं सभी के आशीर्वाद की वजह से ही ग्रो हुआ.'

फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करते हुए और काम मांगते हुए राजपाल ने कहा, 'जिन्होंने मदद की है वो एक और मदद कर दें. कैरेक्टर मेरी मर्जी का और पैसा उनकी मर्जी का.'

पीटीआई से बातचीत में राजपाल ने कहा कि वो जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे. उन्होंने कहा, 'सभी लीगल मामले हाई कोर्ट में हैं. मैं अभी केस के बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूं. मैं कोर्ट के निर्णय की इज्जत करता हूं. कुछ ही दिनों में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और सभी सवालों के जवाब दूंगा. प्यार के लिए धन्यवाद.'

जेल में ऐसे बीते राजपाल यादव के दिन

जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने एबीपी न्यूज से बातचीत की. उन्होंने कहा, 'मैं देश की जनता और मेरे साथ जो भी लोग खड़े थे उनका धन्यवाद करता हूं. जेल में मैं उठता था. प्राणायाम करता था. साथी कैदियों से बातचीत करता था.'

इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अपील की. उन्होंने कहा कि जब वो जेल में थे तो कई ऐसे कैदी हैं, जिनकी सजा लगभग पूरी हो चुकी है. ऐसे में दिल्ली सरकार कानून के मुताबिक जांच करके, उन कैदियों के लिए कुछ अच्छा करें तो बहुत बेहतर होगा.



बता दें कि जब राजपाल यादव जेल में थे तो सोनू सूद उनकी मदद को आगे आए थे. उन्होंने राजपाल यादव को काम भी ऑफर किया. और कई एक्टर्स भी उनकी मदद को आगे आए थे.