ओटीटी पर दस्तक दे रही है तमिल रोमांटिक फिल्म 'Nee Forever', जानिए कब और कहां होगी रिलीज

रोमांटिक फिल्मों के शौकीन और तमिल सिनेमा के दर्शकों के लिए एक नई अपडेट सामने आई है. हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'नी फॉरेवर' अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है. थिएटर में भले ही फिल्म को उम्मीद के मुताबिक अच्छा रिस्पॉन्स न मिला हो, लेकिन अब मेकर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म से काफी उम्मीदें हैं. आजकल कई फिल्में थिएटर के बाद ओटीटी पर नई पहचान बना रही हैं, ऐसे में इस फिल्म को भी दूसरा मौका मिलने वाला है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

123 तेलुगु की जानकारी के मुताबिक, 'नी फॉरेवर' 24 अप्रैल 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. इसे तमिल भाषा के अलावा दूसरी भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे आराम से देख सकें. फिल्म की कहानी एक मॉडर्न रिलेशनशिप पर है, जिसमें 'फेक डेटिंग' का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है. टेक्नोलॉजी और आज की लाइफस्टाइल के बीच रिश्तों की उलझनों को बहुत ही शानदार तरीके से पेश किया गया है.

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फिल्म की टीम और स्टारकास्ट

इस फिल्म को अशोककुमार कलैवानी ने डायरेक्ट किया है, जो नए और अलग कहानियों के लिए जाने जाते हैं. वहीं प्रोडक्शन की जिम्मेदारी पुगज अन्नामलाई ने संभाली है. फिल्म में सुधरशन गोविंद और अर्चना रवि के साथ वाई. जी. महेंद्रन, निजलगल रवि और कई कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं और फिल्म का म्यूजिक अश्विन हेमंत ने दिया है. हालांकि थिएटर में फिल्म को कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन ओटीटी पर हमेशा से दर्शकों की पसंद अलग रही है. कई फ्लॉप फिल्में भी ओटीटी पर दर्शकों के बीच खास जगह बना लेती है. ओटीटी पर रिलीज के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दर्शक इसे कितना पसंद करते हैं.

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