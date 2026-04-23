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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड10वीं और 12वीं में टॉपर्स थे ये फिल्मी सितारे, एक ने तो ऑल इंडिया में बनाई जगह, जानिए सबसे ज्यादा किसके मार्क्स?

10वीं और 12वीं में टॉपर्स थे ये फिल्मी सितारे, एक ने तो ऑल इंडिया में बनाई जगह, जानिए सबसे ज्यादा किसके मार्क्स?

Bollywood Celebs Marks: आज यूपी बोर्ड 2026 का रिजल्ट सामने आ गया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि बॉलीवुड और साउथ सितारों ने 10वीं और 12वीं में कितने मार्क्स लाए थे, जिनमें से कुछ तो स्कूल टॉपर है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Apr 2026 07:32 PM (IST)
Bollywood Celebs Marks: आज यूपी बोर्ड 2026 का रिजल्ट सामने आ गया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि बॉलीवुड और साउथ सितारों ने 10वीं और 12वीं में कितने मार्क्स लाए थे, जिनमें से कुछ तो स्कूल टॉपर है.

आज 23 अप्रैल 2026 को यूपी बोर्ड का मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट सामने आ चुका है, जिसके बाद छात्रों और उनके परिजनों के बीच खुशी का माहौल है. बॉलीवुड और साउथ में कई सितारे अपने स्कूल के दिनों में मैट्रिक और इंटरमीडिएट में अच्छे नंबर्स से पास हुए थे. साथ ही कई ने तो अपने क्लास और स्कूल में टॉप किया था. इसी बीच आज हम आपको उनके टॉप एक्टर और एक्ट्रेसेज के मार्क्स बताएंगे, जिनमें से कुछ ने तो 90% से भी ज्यादा स्कोर किया था.

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टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, आलिया भट्ट अपने स्कूल में पढ़ाई में एक अच्छी स्टूडेंट थीं और उन्होंने 10वीं में 71 परसेंट स्कोर किया था.
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, आलिया भट्ट अपने स्कूल में पढ़ाई में एक अच्छी स्टूडेंट थीं और उन्होंने 10वीं में 71 परसेंट स्कोर किया था.
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श्रद्धा कपूर ने भी अपने मैट्रिक में 71 परसेंट और इंटरमीडिएट में 90 परसेंट मार्क्स हासिल किए थे..
श्रद्धा कपूर ने भी अपने मैट्रिक में 71 परसेंट और इंटरमीडिएट में 90 परसेंट मार्क्स हासिल किए थे..
Published at : 23 Apr 2026 07:32 PM (IST)
Tags :
Shahrukh Khan Samantha Ruth Prabhu Alia Bhatt PARINEETI CHOPRA UP Board Result 2026 Bollywood Celebs Marks

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