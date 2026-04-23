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10वीं और 12वीं में टॉपर्स थे ये फिल्मी सितारे, एक ने तो ऑल इंडिया में बनाई जगह, जानिए सबसे ज्यादा किसके मार्क्स?
Bollywood Celebs Marks: आज यूपी बोर्ड 2026 का रिजल्ट सामने आ गया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि बॉलीवुड और साउथ सितारों ने 10वीं और 12वीं में कितने मार्क्स लाए थे, जिनमें से कुछ तो स्कूल टॉपर है.
आज 23 अप्रैल 2026 को यूपी बोर्ड का मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट सामने आ चुका है, जिसके बाद छात्रों और उनके परिजनों के बीच खुशी का माहौल है. बॉलीवुड और साउथ में कई सितारे अपने स्कूल के दिनों में मैट्रिक और इंटरमीडिएट में अच्छे नंबर्स से पास हुए थे. साथ ही कई ने तो अपने क्लास और स्कूल में टॉप किया था. इसी बीच आज हम आपको उनके टॉप एक्टर और एक्ट्रेसेज के मार्क्स बताएंगे, जिनमें से कुछ ने तो 90% से भी ज्यादा स्कोर किया था.
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Published at : 23 Apr 2026 07:32 PM (IST)
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